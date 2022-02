Crypto.com nuovo title sponsor del Gran Premio di Miami F.1

(di Emanuele de Laugier) – A poco più di un mese dalla partenza del campionato Mondiale di Formula 1, il nuovo Gran Premio di Miami (6-8 maggio), che sarà la seconda gara in calendario in territorio statunitense, oltre a quella di Austin (21-23 ottobre), ha firmato un contratto di 9 anni con Crypto.com per i diritti di denominazione dell’evento. Con questo accordo, la società specializzata in transazioni di criptovalute diventa il title dponsor del GP da oggi denominato “Crypto.com Miami Grand Prix”.

Oltre a essere il Global Partner della F1, e dopo aver sponsorizzato le 3 Sprint Race (Silverstone, Monza e Interlagos) dello scorso anno, Crypto.com rafforzerà ulteriormente la sua visibilità nel Circus della Formula 1. L’occasione è la gara che si correrà intorno all’Hard Rock Stadium, “casa” dei Miami Dolphins (NFL).

Secondo l’accordo, il marchio della società specializzata in transazioni di criptovalute sarà ben visibile sul podio, così come sui trofei assegnati ai piloti. Inoltre, in loco, l’azienda offrirà la “Crypto.com Terrace”, da cui sarà visibile la gara a 360°, e la “Crypto.com Fan Zone”, allestita sul prato dello stadio.

“Condividiamo il loro impegno per l’innovazione e applicheremo questi standard elevati all’esperienza dei fan al Crypto.com Miami Grand Prix di Formula 1″, ha affermato Jeremy Walls, vicepresidente del GP di Miami.

“Costruita attraverso la nostra partnership globale con la Formula 1, siamo entusiasti di essere il primo partner commerciale a dare il nome al Crypto.com Miami Grand Prix nella città che sta rapidamente diventando il “crypto centre” degli Stati Uniti. La tecnologia e l’innovazione sono al centro di ciò che facciamo e si allinea strategicamente con il motorsport. Insieme creeremo esperienze emozionanti all’incrocio tra il Web3 e le gare della F1”, ha aggiunto Kris Marszalek, co-fondatore e CEO di Crypto.com.

Negli ultimi mesi, la società specializzata in transazioni di criptovalute ha aumentato gli investimenti nelle sponsorizzazioni in ambito sportivo. L’azienda ha stretto collaborazioni con il PSG, con l’UFC e con i Philadelphia 76ers, oltre ad essere diventato il Title Sponsor dello stadio dei Los Angeles Lakers e Clippers, la Crypto.com Arena (ex Staples Center).