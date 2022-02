Golf: Cazoo sarà il title sponsor dell’Open di Francia

(di Emanuele de Laugier) – Cazoo, uno dei principali rivenditori online di automobili, è diventato ufficialmente il nuovo Title Sponsor dell’Open di Francia di golf del DP World Tour. Il torneo sarà ora conosciuto come “Cazoo Open de France” e l’accordo includerà la visione del brand sia sul green sia fuori dal campo. Infatti, il marchio comparirà sui tee box, sui marker, sulle pettorine dei caddy e sui cartelloni pubblicitari ai lati del green.

La nuova intesa è un’estensione dell’attuale partnership tra Cazoo e il DP World Tour che comprende già il Cazoo Open in Galles e il Cazoo Classic in Inghilterra.

L’edizione numero 104 dell’Open de France tornerà a Le Golf National, sede della Ryder Cup 2018 e che ha ospitato per la prima volta l’Open nazionale di Francia nel 1991.

Il Cazoo Open de France, che si svolgerà dal 22 al 25 settembre, avrà un montepremi di 3 milioni di euro, il doppio dell’importo dell’ultima edizione del torneo nel 2019.

Alex Chesterman, fondatore e CEO di Cazoo, che ha lanciato l’operazione di vendita di auto online in Francia alla fine dello scorso anno, ha dichiarato: “Siamo lieti di estendere la nostra partnership con l’European Tour e di aggiungere il più antico torneo nazionale di golf d’Europa al nostro portfolio di sponsorizzazioni sportive. Dopo il nostro recente lancio in Francia, questo accordo ci offre visibilità ad un pubblico nuovo e fantastico. Inoltre, non vediamo l’ora di entrare in contatto con i fan mentre continuiamo ad offrire la migliore esperienza di acquisto di automobili in tutta Europa”.

Guy Kinnings, Deputy CEO dell’European Tour, ha dichiarato: “Siamo lieti di avere Cazoo a bordo come Title Partner di uno dei tornei più storici del golf, l’Open di Francia. Da quando è entrato a far parte della famiglia commerciale del DP World Tour, è stato un piacere lavorare con Cazoo che ha continuato a mostrare un forte impegno per far crescere il gioco del golf in nuovi mercati. Insieme alla Federazione francese di golf, non vediamo l’ora di lavorare con Cazoo su un nuovo entusiasmante capitolo di questo prestigioso torneo”.

Oltre al golf, Cazoo è lo sponsor di Aston Villa ed Everton in Premier League, del Lille nella Ligue 1 francese, della Real Sociedad ne LaLiga spagnola ed è l’Official Sponsor della EFL Championship, seconda divisione del campionato di calcio inglese. Inoltre, è partner della nazionale gallese di rugby. In aggiunta, sponsorizza eventi di alcuni sport più di nicchia come il World Snooker Tour, i tornei della Professional Darts Corporation ed il nuovo torneo di cricket “The Hundred”