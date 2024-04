TV PLAY official partner dell’U.S. Lecce (Serie A)

TV PLAY a partire da questa stagione è Official Partner dell’U.S. Lecce (club di Serie A). Una partnership tra una grande realtà del calcio italiano ed un nuovo modo di raccontare lo sport più amato al mondo.

“Siamo davvero felici di scendere in campo come partner dell‘U.S. Lecce, squadra seguita da tantissimi tifosi in Italia e con una grande vision aziendale. Un club che fonda la sua essenza sul merito – spiega Daniele Carnevali, AD del gruppo Web365 – e sull’equilibrio gestionale, oltre che lo sguardo rivolto sempre al futuro come dimostra la grande attenzione al settore giovanile. Gli stessi valori che condivide il nostro gruppo editoriale, una filosofia che mette al centro il fair play per raggiungere gli obiettivi di squadra. Un accordo che vuol guardare al radicamento territoriale ma volgendo lo sguardo a mercati sempre più ampi”

TV PLAY è il primo canale sportivo italiano su Twitch: la diffusione attraverso la piattaforma amata dai più giovani è supportata da un seguito consolidato sui siti sportivi del network WEB 365, un colosso della diffusione news in Italia: più di 20 milioni di contatti a trimestre.