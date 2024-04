Sara Assicurazioni si conferma sponsor del Giro. Firmerà gli Intergiro della corsa della rosea

Un ritorno al recente passato con una classifica speciale, quella dell’Intergiro, che animerà ulteriormente la corsa nelle fasi intermedie e sarà sponsorizzata da Sara Assicurazioni, che, per il 6° anno consecutivo, si lega nuovamenteal Giro d’Italia.

Un traguardo importante (uno per tappa ad esclusione delle tappe a cronometro) perché assegnerà ai primi tre classificati abbuoni di 3″ – 2″ – 1″ validi per la classifica Generale Individuale e ai primi otto classificati punti validi per la classifica generale a punti.

Inoltre, assegnando i medesimi punti, verrà istituita una classifica giornaliera e generale finale denominata “Intergiro”.

Le ricompense in palio sono prestigiose: un premio in denaro, un corso di guida sicura offerto da Sara e un trofeo, appositamente realizzato per l’occasione, a forma di fiore, come l’iconico logo della Compagnia. (fonte: Giro d’Italia)