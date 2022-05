Trofeo Mario Ceccacci, il 6 giugno al via la 33ima edizione. Distretti Ecologici al fianco del torneo

Presso l’Eur Trader Center si è tenuta la conferenza di presentazione della 33esima edizione del “Trofeo Mario Ceccacci”.

Il torneo è una competizione storica di carattere regionale dove prendono parte alcune delle maggiori realtà calcistiche romane e del territorio organizzato dalla Vis Aurelia, di cui Marco Ceccacci è stato il primo presidente. La competizione inizierà il 6 giugno, con le gare dei gironi e si concluderà il 25 giugno con la finale. Quest’anno, la categoria che cercherà di aggiudicarsi l’ambito trofeo sarà quella degli Under 17.

Uno degli elementi di innovazione è che le partite della 33esima edizione si svolgeranno su un campo sintetico di ultima generazione, anziché sul campo in terra come nelle precedenti edizioni.

L’idea di Distretti Ecologici, sponsor del torneo, è quella di coinvolgere a 360° il mondo del calcio, attraversandone trasversalmente il campo professionistico, quello giovanile fino alle realtà del dilettantismo. Lo scopo è quello di sviluppare, sostenere e promuovere realtà, iniziative e progetti che tutte le squadre calcistiche coinvolte hanno nelle loro potenzialità.

La missione è quella di traghettare il calcio nel futuro del business e del mercato, grazie a professionalità, passione e visione.

Il primo partner di Distretti Ecologici, sul piano sportivo, è My Soccer Player, leader della tecnologia applicata al calcio. Grazie alle telecamere ‘tattiche’ che di comune accordo verranno installate nei campi e nelle strutture che hanno parte del progetto.

“Abbiamo deciso di investire nel calcio e crediamo che, per farlo nel migliore dei modi, si debba passare anche nel mondo del dilettantismo”. È quanto ha affermato il direttore marketing di Distretti Ecologici, Andrea Passeri (nella foto in primo piano), durante la conferenza stampa di presentazione della competizione. “Il Trofeo Mario Ceccacci è il primo torneo che sponsorizziamo e, oltre ad un mio particolare legame con la Vis Aurelia, lo facciamo per portare una maggiore visibilità ai ragazzi che lo disputeranno”.

“Sulla piattaforma My Soccer Player sarà inserita una categoria apposita per il torneo così da rendere disponibili i tutti i dati su giocatori e squadre partecipanti alla competizione”. È quanto ha affermato Federico Besteghi, fondatore della start-up My Soccer Player”.