Puma celebra il titolo del Manchester City con uno spettacolare Light Show grazie a 300 droni

Una immagine delle celebrazioni ideate da Puma per il ManCity fresco campione di Premier League inglese

La città di Manchester è “in fermento” dopo il trionfo del Manchester City in campionato. Puma ha celebrato la vittoria in grande stile con 300 droni in onore dei neo-campioni della English Premier League (EPL) 2021/22.

In una celebrazione proclamata “Night of the Blue Moon“, Puma ha presentato uno speciale saluto con 300 droni, caratterizzato da un spettacolo di luci blù che ha reso omaggio alla straordinaria stagione del Manchester City dopo un’emozionante corsa al titolo.

La vittoria segna l’8° titolo del Manchester City nella massima serie e il 4° negli ultimi 5 anni.