Tifosi sullo schermo in vista del derby Siviglia-Betis

(di Leonardo Calero) – LaLiga Santander è pronta per la ripartenza, dopo lo stop dello scorso marzo (causa Covid-19).

La prima partita in programma sarà il derby tra Siviglia-Betis in programma l’11 giugno allo stadio Ramon Sanchez Pizjuan.

I padroni di casa hanno trovato un modo particolare per sostenere la squadra da casa.

Infatti il club spagnolo ha annunciato una campagna “MiQueresEsTuPoder” per consentire ai suoi tifosi di partecipare e farsi sentire nei minuti precedenti l’inizio del derby.

I supporters dei Nervionenses dovranno registrarsi mentre cantano l’inno di El Arrebato, ed alcuni di questi verranno proiettati sugli schermi a l ed dello stadio.