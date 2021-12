Therabody sceglie Kevin De Bruyne come testimonial internazionale

Therabody, leader globale nel settore del benessere tecnologico, comunica che da oggi Kevin De Bruyne (nella foto in primo piano), centrocampista del Manchester City e della nazionale belga, si unirà al suo team di atleti, dopo aver investito nella società già a febbraio di quest’anno.

La collaborazione vede il calciatore belga utilizzare la terapia percussiva di Theragun prima e dopo l’allenamento nel tentativo di accelerare il recupero durante la stagione.

Il giocatore del ManCity ha dichiarato: “Ogni volta che prendo la decisione di lavorare con un brand o di entrare in un nuovo business, ho bisogno di sentirmi a mio agio con esso. Devo esserne felice. Dal primo momento in cui ho visto cosa stava facendo Therabody, sono rimasto impressionato dai prodotti e dalla loro evoluzione. Stiamo lavorando insieme da un po’ e penso che l’azienda stia andando in una direzione davvero buona e sono felice di far parte di questa squadra.”