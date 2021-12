Cupra FIP Finals: nel tabellone femminile avanzano 4 coppie italiane

Nei 16imi maschili delle “Cupra FIP Finals 2021”, in programma fino a domenica a Cagliari, netto dominio delle coppie spagnole (ben 10). C’è spazio anche per gli azzurri, con Marcelo Capitani-Andrès Britos, che hanno vinto nettamente sul binomio iberico-argentino Miguel Morales Domenech-Joaquin Mazzeo Rubi (in due set: 6-1/6-0). L’italiano Facundo Dominguez, in coppia con lo spagnolo Alejandro Navas Balaguer, ha superato gli iberici Alfonso Viuda Hernandez-Josè Maria Mouliaa Lopez in 3 set (7-6/4-6/6-2). I belgi Clement Geens-Jerome Peeters hanno eliminato in 3 set (6-7/6-1/6-1) la coppia azzurra Simone Cremona-Marco Cassetta.

Avanzano negli ottavi di finale anche gli uruguagi Juan Bautista Moratorio Larrechea-Juan Ignacio Artia ed i cileni Daniel Salinas-Cristobal Martinez (vincenti sulla coppia italo-spagnola Nicolò Cotto-Ernesto Moreno Carrasco in 2 set).

Sempre nel tabellone maschile, sorpresa per l’eliminazione di Jesus Moya Sos-Eduardo Alonso Chillaron (coppia n.1 del “main draw”) per mano del binomio spagnolo-transalpino Ignacio Sager Nagel-Thomas Leygue (dopo un combattutissimo match in 3 set: 6-3/3-6/7-5).

Nel “cuadro final” femminile (ottavi di finale) avanzano 4 binomi azzurri. Martina Parmigiani-Erika Zanchetta hanno superato le iberiche Martina Fassio Goyeneche-Eugenia Guimet Bigas in due set (6-4/6-4). Netto successo anche per Chiara Pappacena-Giorgia Marchetti (con un doppio 6-0) su Paola Pintor-Claudia Cuccu.

Carolina Orsi, in coppia con la spagnola Alicia Blanco Arojo, ha regolato, in due set (6-1/6-0), le italiane Patrizia Mirtillo-Giulia Solinas. Valentina Tommasi-Emily Stellato opposte alla messicana Camilla Ramme Coellar e alla spagnola Marta Arias Pérez, hanno lasciato alle avversarie appena 1 game (6-0/6-1).

1) Javier Garcia Mora (SPA)-Raul Marcos Duran (SPA) vs Matheus De Avila Simonato (BRA)-Juliano Da Cunha Bergamini (BRA): 6-2/6-4;

2) Iago Gonzalez Nino (SPA)-Manuel Prado Prego (SPA) vs Oskaras Kalinauskas-Jaunius Laurynas: 6-2/6-2;

3) Diego Gil Batista (SPA)-Fran Ramirez Navas (SPA) vs Manuel Rocafort (SPA)-Michele Bruno (ITA): 7-6/6-1;

4) Facundo Dominguez (ITA)-Alejandro Navas Balaguer (SPA) vs Alfonso Viuda Hernandez (SPA)-Josè Maria Mouliaa Lopez (SPA): 7-6/4-6/6-2;

5) Marcelo Capitani (ITA)-Andrès Britos (ITA) vs Miguel Morales Domenech (SPA)-Joaquin Mazzeo Rubi (ARG): 6-1/6-0;

6) Javier Gonzalez Barahona (SPA)-Inigo Zaratiegui Pedrosa (SPA) vs Pierre Valsot (MON)-Florian Valsot (MON): 6-1/6-0;

7) Mario Ortega Ripoll (SPA)-Gonzalo Perez Arbona (SPA) vs Adrian Allemandi (ARG)-Mohammed Saadon Al Kuwari (QAT): 6-4/6-2;

8) Ignacio Sager Nagel (SPA)-Thomas Leygue (FRA) vs Alonso Eduardo Chillaron (SPA)-Jesus Moya Sos (SPA): 6-3/3-6/7-5;

9) Clement Geens (BEL)-Jerome Peeters (BEL) vs Simone Cremona (ITA)-Marco Cassetta (ITA): 6-7/6-1/6-1;

10) Pedro Melendez Amaya (SPA)-Cristobal Garcia Blanco (SPA) vs Martin Rafael Abud Kuhner (PAR)-Pedro Santiago Castaneyra Delgado (PAR): 6-6/6-3;

11) Jaime Munoz Enrile (SPA)-Arnau Ayats Delgado (SPA) vs Pablo Diaz Del Guante (Mex)-Diego Arnaldo Ruiz Espinosa (Mex): 6-0/6-1;

12) Gonzalo Rubio Perez (SPA)-Jorge Ruiz Gutierrez (SPA) vs Alessandro Tinti (ITA)-Luca Mezzetti (ITA): 6-2/6-0;

13) Juan Bautista Moratorio Larrechea (URU)-Juan Ignacio Artia (URU) vs Juan Mieres Petruf (SPA)-Fahad Sulaiman Al Saad (SAU): 6-1/6-2;

14) Antonio Fernandez Cano (SPA)-Miguel Semmler Arranz (SPA) vs Daniele Cattaneo (ITA)-Mauro Agustin Salandro (ARG): 6-4/6-4;

15) Daniel Salinas (CHI)-Cristobal Martinez (CHI) vs Nicolò Cotto (ITA)-Ernesto Moreno Carrasco (SPA): 6-4/6-1;

16) Alejandro Arroyo Albert (SPA)-Ivan Ramirez Del Campo (SPA) vs Adrian Rodriguez (SPA)-Javier Navarro (SPA): 7-5/6-2.

Ottavi di finale femminili

Maria Del Carmen Villalba Sanchez (SPA)-Jessica Castello Lopez (SPA) vs Michela Meloni (ITA)-Martina Scano (ITA): 6-0/6-0;

Martina Parmigiani (ITA)-Erika Zanchetta (ITA) vs Martina Fassio Goyeneche (SPA)-Eugenia Guimet Bigas (SPA): 6-4/6-4;

Anna Cortiles Tapia (SPA)-Xenia Clasca Vidiella (SPA) vs Francesca Piu (ITA)-Carlotta Lehner (ITA): 6-2/6-0;

Chiara Pappacena (ITA)-Giorgia Marchetti (ITA) vs Paola Pintor (ITA)-Claudia Cuccu (ITA): 6-0/6-0;

Veronica Virseda Sanchez (SPA)-Barbara Las Heras Monterde (SPA) vs Skaiste Vasiliauskiene (LIT)-Indre Kastanauskaite (LIT): 6-0/6-0;

Carolina Orsi (ITA)-Alicia Blanco Arojo (SPA) vs Patrizia Mirtillo (ITA)-Giulia Solinas (ITA): 6-1/6-0;

Valentina Tommasi (ITA)-Emily Stellato (ITA) vs Camilla Ramme Coellar (MEX)-Marta Arias Pérez (SPA): 6-1/6-0);

Helena Wyckaert (BEL)-Julia Polo Bautista (SPA) vs Francesca Ligotti (ITA)-Catarina Santos Domingos (POR): 6-1/7-6