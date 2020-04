TENNIS, WIMBLEDON PRIMO “SPONSOR” DELLE POLIZZE ANTI-EPIDEMIE

(di Thomas Gaddo) – Wimbledon, il più antico evento sportivo dedicato al tennis (nella foto in primo piano) è stato cancellato (edizione 2020), a causa dell’emergenza Coronavirus. Secondo GlobalData (banca dati sportiva), il torneo britannico, nel corso del tempo ha creato intorno a sé, un business finanziario che muove più di 360 milioni di dollari ogni anno. Per questo motivo, il blocco imprevisto della manifestazione sportiva è stata una “doccia gelata” per gli organizzatori e per tutta l’economia che vi gira attorno. Ma la Aeltc (tennis club con sede a wimbledon, organizzatore del torneo), a breve riceverà un cospicuo indennizzo, che ammonta a 114 milioni di dollari, soldi che serviranno a rendere sopportabile il danno. Questo perchè, nel 2003, dopo l’avvento del SARSr-CoV (virus che causò quasi 800 decessi nel mondo), i rappresentati del club di tennis inglese, sottoscrissero una polizza assicurativa (da 1,5 milioni di sterline annue), che prevedeva anche le epidemie tra le cause di risarcimento danni. Oltre alla fama del circuito, il Grande Slam, si ritrova così ad essere il miglior “testimonial” per le polizze assicurative anti-epidemie. Ben Carey-Evans (analista di globaldata), ha spiegato, come, dopo il caso Wimbledon, tante società sportive che vivono di eventi unici, vorranno mettersi al sicuro da eventuali future emergenze sanitarie.