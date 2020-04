AL-KHELAIFI (PSG): “SENZA PARTITE PERDITE COLOSSALI PER IL PSG. I GIOCATORI FACCIANO UNO SFORZO”

(di Sejon Veshaj) –Intervistato radiofonicamente da RMC Sport, il Presidente del Paris Saint Germain, Nasser Al-Khelaifi, ha rilasciato importanti dichiarazioni in merito all’attuale momento di stallo che sta attraversando il club parigino e in generale la Ligue 1 (massima divisione calcistica francese).

Al-Khelaifi, Presidente del fondo sovrano Qatar Investment Authority, ha lanciato inaspettatamente l’allarme sulle possibili conseguenze finanziarie che lo stop della stagione per il Coranavirus causerebbe al PSG, arrivando a definire “colossali” le perdite economiche da affrontare per il club del Parc Des Princes:

“So perfettamente che il PSG non si trova ancora in situazioni critiche, come purtroppo stanno vivendo altri club con minori forze economiche. Ma credetemi, se analizziamo il momento da un punto di vista rigorosamente finanziario, l’impatto degli eventi attuali – e tutte le incertezze che ne conseguono – sarà considerevole anche per un club come il nostro”.

Interpellato poi sulla spinosa questione del taglio degli stipendi ai calciatori e su eventuali misure intraprese dal club, Al-Khelaifi tenta di spegnere la polemica sul nascere, confidando nella maturità della squadra e nel loro senso di responsabilità:

“Come tutti sanno, il nostro libro paga è sostanzioso e senza partite rischiamo di subire perdite economiche importanti. Mi aspetto che i giocatori facciano uno sforzo per il loro club. Sono consapevoli delle loro responsabilità e sicuramente prenderanno la miglior decisione al riguardo”.

Il Presidente del PSG, alla guida dei parigini dall’estate del 2011, ha espresso infine il suo giudizio sulle decisioni prese lunedì scorso dalla LFP (Ligue de Football Professionnel), sul riavvio della stagione 2019-20.

Il consiglio di amministrazione della Federazione calcistica francese ha votato all’unanimità la ripresa entro giugno dei campionati di Ligue 1 e Ligue 2, concordando come data limite per la conclusione dei tornei il 25 luglio, e fissando l’inizio della nuova stagione 2020/2021 a fine agosto, nel weekend del 21/23 agosto.

Al-Khelaifi non si sbilancia ed esprime le sue preoccupazioni sulle notizie imprecise e non verificate che trapelano quotidianamente, a suo parere lesive in un momento dove c’è bisogno di chiarezza e unità d’intenti:

“Si parla troppo. Ormai tutto viene pubblicato sulla stampa ancor prima che la Lega abbia comunicato una decisione ufficialmente. Ho anche letto che alcuni volevano che la Ligue 1 fosse a 22 squadre nel 2021. Non è vero e soprattutto non è il momento per pensare a certe cose. Per me la priorità resta quella di terminare le competizioni, nel pieno rispetto delle norme sanitarie e attenendoci alle decisioni del governo e della UEFA. Dobbiamo unire le nostre forze ed evitare qualsiasi comportamento egoistico. In questo momento non ci sono club grandi, medi o piccoli ma solo società sportive che vogliono assicurare il meglio per il calcio francese e mondiale”.

Nasser Al-Khelaifi è Presidente e amministratore delegato del network mondiale beIN Media Group, Presidente della Federazione Qatariota di Tennis (QTF) e vicepresidente della Federazione Asiatica di Tennis (ATF).