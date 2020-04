I commercialisti di AICAS “studiano” l’azienda sport ai tempi del Covid-19 

Una immagine del nuovo Coronavirus partito come focolaio da Wuhan nella provincia dell'Hubei in Cina

#Azienda sport: riflessioni ai tempi del Covid.19 , è il titolo del workshop organizzato dall’Associazione Italiana Commercialisti Azienda Sport (AICAS). L’evento , in diretta Facebook sulla pagina AICAS, sarà articolato in due giornate.

La prima si svolgerà giovedi 23 aprile (ore 17,30-19) con tematica di riferimento “Il business continuity e nuovo break even point “, mentre la seconda giornata prevista per giovedi 30 aprile (ore 17,30-19) avra’ come elemento di discussione “Il marketing dello sport industry 4.0”.

Il workshop “virtuale”, intende sviluppare un confronto “efficiente ed efficace”, sulle tematiche aziendali dello sport profit e no profit, riguardo le nuove strategie che le societa’ sportive dovranno attivare nella fase “post Covid19”.

All’incontro parteciperanno i “Commercialisti azienda sport”: Nello Gaito , Angelo Irienti, Fabio Montesano, Antonio Opromolla, Alberto Rigotto, Antonio Sanges, Francesco Ventura ,con la partecipazione di Marcel Vulpis (direttore di Sport Economy), e di Donatello Giannetti (direttore “Napoleggiamo”) .

Il valore dell’azienda sport in Italia è stato quantificato dal Coni per un importo pari all’ 1,7% del PIL nazionale (con un valore determinato pari a 30 mld di euro). Sei tratta di filiera produttiva pari a 28 mln euro. Gli analisti inoltre stimano che il Pil Italia. nel corso del 2020. sarà pari a -9,1%. Hanno valutato che tale dato negativo, determinerà per la “Sports Industry italiana” , problemi di “continuità aziendale”, legata alla diminuzione dei ricavi da stadio e ricavi da sponsorizzazione.

In riferimento a tale scenario, l’exit strategy che “commercialisti azienda sport” propongono ai club sportivi di riferimento , risulta finalizzata all’applicazione del “salary cup”, bilanci aziendali sostenibili, fondo di solidarietà, fidelizzazione dei tifosi e delle aziende sponsor, marketing sportivo 4.0.