Tennis: L’ucraina Elina Svitolina dona parte del montepremi a favore del proprio Paese

(di Giuseppe Berardi) – La tennista ucraina Elina Svitolina ha annunciato che donerà parte dei suoi premi in denaro al suo Paese, costretto a difendersi dall’invasione russa.

La campionessa, numero 15 del ranking mondiale WTA, si trova al sicuro, lontano dalla guerra che attanaglia la sua patria, ma è in costante contatto con amici e parenti e ha dichiarato che farà il possibile per fornire il proprio contributo personale.

Svitolina donerà infatti una parte degli introiti in denaro che riceverà nei prossimi tornei per sostenere sia le forze di difesa ucraine.

Elina Svitolina, attraverso i social media, si dice devastata per quello che sta accadendo alla sua gente: “Popolo mio, ogni giorno temo per te. Sono devastata, i miei occhi non smettono di piangere, il mio cuore non smette di sanguinare. Ma sono orgogliosa. Guardo la nostra gente, le nostre madri, i nostri padri, i nostri fratelli, le nostre sorelle, i nostri figli, sono così coraggiosi e forti, che combattono per difenderti. Sono eroi”.

In risposta al messaggio di Elina Svitolina, l’australiana, ma di origine russa, Daria Saville, e la francese Alize Cornet indosseranno un abbigliamento giallo e blu come sostegno nei confronti dell’Ucraina e stanno invitando le loro colleghe a fare altrettanto e unirsi a loro.

Quando è scoppiata la guerra Elina Svitolina non era in Ucraina, ma non ha avuto la stessa fortuna Dayana Yastremska, tennista numero 120 al mondo, che si trovava nella città di Odessa a sud del Paese.

Dopo aver trascorso due notti in un parcheggio sotterraneo, sotto i colpi delle bombe, Dayana e sua sorella Ivanna sono riuscite a fuggire. Sono salite su una barca e hanno raggiunto la Romania per poi volare a Lione, in Francia, per disputare il Lyon Open, torneo del circuito WTA.

Elina Svitolina è invece impegnata in questi giorni a Monterrey in Messico, dove si sta disputando il torneo internazionale Abierto GNP Seguros.

Dopo aver battuto la numero 81 Anastasia Potapova 6-2, 6-1 l’atleta ucraina ha dichiarato: “Qui non sto giocando solo per me stessa, sto giocando per il mio paese, per aiutare l’esercito ucraino e le persone bisognose. Ogni vittoria che otterrò sarà molto speciale. La mia missione è quella di unire la nostra comunità, la comunità del tennis per essere vicini all’Ucraina. Quello che stiamo attraversando è una cosa orribile per tutti gli ucraini”.