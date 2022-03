L’Arsenal registra una perdita record (107,3 mln di sterline) nella stagione 2020/21

(di Emanuele de Laugier) – L’Arsenal, club della Premier League, ha annunciato una perdita record di 107.3 milioni di sterline per l’esercizio finanziario terminato il 31 maggio 2021, attribuendone la maggior parte all’impatto economico subito della pandemia di coronavirus.

Il rosso nei conti dei Gunners si è più che raddoppiato in un anno da quello della stagione del 2019/20, che era inferiore a 50 milioni di sterline.

Secondo l’Arsenal, sono stati ben 85 i milioni di sterline persi a causa degli effetti negativi del Covid-19. Infatti, la squadra di Londra ha giocato solo 2 partite con la presenza dei tifosi, comunque con un numero di spettatori ridotto, delle 31 disputate all’Emirates Stadium durante la stagione 2020/21. Di conseguenza, le entrate delle giornate dei match sono diminuite da circa 75 milioni di sterline a 3.8 milioni di sterline.

Perdita che sarebbe potuta essere ancora più pesante se la prima squadra dell’Arsenal non avesse accettato la riduzione del 12,5% dello stipendio durante la pandemia, compensando in parte l’esborso degli stipendi che è stato comunque di 244 milioni di sterline nella scorsa stagione.

I Gunners hanno anche sostenuto 6.7 milioni di sterline di costi eccezionali per delle ristrutturazioni e per i 55 licenziamenti effettuati nella stagione 2020/21.

Inoltre, le perdite non sono state attenuate dai profitti sulle vendite dei giocatori, che sono stati solo di 11.8 milioni di sterline, perché giocatori come Shkodran Mustafi e Mesut Ozil, il giocatore più pagato nella storia dell’Arsenal, hanno negoziato la risoluzione dei loro contratti per trasferirsi altrove.

I dati finanziari sono stati pubblicati poche ore dopo che i Gunners hanno annunciato un aumento del 4% dei prezzi dei biglietti per la stagione 2022/23, il primo incremento negli ultimi 8 anni.

Tra i rivali dell’Arsenal per la corsa alla Champions League, il Manchester United ha confermato che i risultati del secondo trimestre per l’anno fiscale 2021/22 hanno mostrato un utile operativo di 5.4 milioni di sterline, con un fatturato arrivato a 185.4 milioni di sterline, con un aumento del 7.3% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Tuttavia, i conti finanziari dei Red Devils rimangono in rosso di 494.8 milioni di sterline.

Invece, il Liverpool FC, altra rivale dei Gunners, ha registrato una perdita ante imposte di 4.8 milioni di sterline per l’esercizio finanziario terminato a maggio 2021, che comprendeva anche il primo trionfo in Premier League negli ultimi 30 anni. Cifra significativamente ridotta rispetto alla perdita di 46 milioni di sterline nell’annata del 2019/20, la prima stagione gravemente colpita dalla pandemia globale, dopo aver realizzato un buon profitto nei tre anni ancora precedenti.

Rispetto al 2019/20, le entrate complessive del Liverpool sono state di 487 milioni di sterline, con una diminuzione del 0,61%, nonostante il massiccio calo del 95% per gli introiti delle giornate dei match ad Anfield, scesi da 70 milioni a 3 milioni di sterline.

Anche i ricavi commerciali degli ambienti non collegati alle partite di calcio (i negozi al dettaglio, i tour dello stadio, il museo, ecc) sono diminuiti nella stagione 2020/21.

Tuttavia, queste perdite sono state in parte compensate da un aumento di 64.5 milioni di sterline delle entrate per i media, a causa del prolungamento della stagione 2019/20 (terminata ad agosto 2020, quindi non rientrante nell’esercizio finanziario terminato nel maggio precedente), e da un incremento di 200.000 sterline nelle entrate commerciali.