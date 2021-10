Tecnocopi match sponsor di Cesena-Ancona Matelica (Serie C)

Nella scorsa stagione aveva sponsorizzato la stessa sfida giocata il 17 marzo, ora Tecncopi concede il bis. L’azienda già da anni “Official Supplier” bianconero sarà infatti match sponsor di Cesena-Ancona Matelica attraverso il nuovo brand “Altro” (nell’immagine sotto il logo) presente sui Led a bordocampo nell’immediato pre partita (l’evento è atteso all’Orogel Stadium di Cesena a partire dalle ore 14:30).

Fondata a Cesena nel 1992 oggi Tecnocopi è un’azienda dinamica che opera nel settore delle automazioni d’ufficio. Nel 2013 Tecnocopi, nell’ottica di voler diventare partner unico del cliente, lancia l’idea “Ict in a Box” (Information Comunication Tecnology in una scatola) che permette al cliente di accedere a tutti i servizi e prodotti. Continuando ad accogliere le sfide di un mercato globale sempre più esigente, nel 2016 Tecnocopi lancia il brand “Altro” con un portfolio prodotti (server, Pos, visual display, Personal computer e laptop) molto ricco, studiato per il mondo del business. “Altro” è un prodotto italiano costruito a Cesena distribuito su tutto il territorio nazionale dalla società del gruppo Kunetec.