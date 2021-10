Il Como calcio (Serie B) lancia “Tribuna d’onore a vita”, NFT studiato insieme all’azionista Mola

In previsione del lancio in Italia, la OTT Mola rilascerà uno speciale “NFT” (not fungibile token) per il proprio club Como 1907. Si chiamerà “Tribuna d’Onore a Vita”. Darà la possibilità di avere due posti riservati in Tribuna d’Onore a ogni partita dei lariani da quest’anno nuovamente in serie B.

L’NFT si potrà acquistare tramite un’asta che verrà aperta in futuro. Al vincitore sarà offerto anche un weekend speciale con l’opportunità di recarsi a Como ad assistere a una gara da qualunque parte del mondo si trovi.

Questo è solo il primo passo della collaborazione tra Mola e il Como 1907. La compagnia lancerà presto altri NFT collezionabili che garantiranno diversi livelli di accesso al Club in futuro.

Tutti i proventi della vendita degli NFT saranno utilizzati da Mola insieme al Como 1907 per andare a creare o supportare programmi sociali e di educazione nella città di Como. (fonte: Comofootball)