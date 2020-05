T-MOBILE NUOVO SPONSOR DELLA NAZIONALE DI CALCIO POLACCA FINO AL 2022

(di Thomas Gaddo) – La Federcalcio polacca, qualche giorno fa, ha firmato un contratto con T-Mobile (operatore internazionale di telefonia mobile), che rende la società con sede in Germania, sponsor ufficiale della nazionale di calcio polacca maschile, femminile, under 21 e delle altre categorie giovanili fino al termine della stagione 2022. Operatore telefonico, che sarà “presente”, durante tutte le partite casalinghe della “Polska“, attraverso l’esposizione dei cartelli perimetrali all’interno dello stadio.

Oltre alla visibilità che verrà offerta in conferenza stampa e sul sito ufficiale “PZPN” (Federazione calcistica della Polonia – il logo ufficiale nella foto in primo piano).

La compagnia telefonica, entra così a far parte della “famiglia” degli sponsor della nazionale, guidata da Grupa Lotos (compagnia petrolifera con sede a Danzica), che ha prolungato il contratto di sponsorizzazione, anch’essa fino al 2022. Oltre all’azienda petrolifera della costa baltica, ad “affiancare” T-Mobile“, come sponsor ufficiali, ci sono, la multinazionale Coca-Cola, Biedronka (la più grande catena di supermercati in Polonia), Oshee (impresa energetica albanese), STS (marchio di gioco d’azzardo) e Leroy Merlin (azienda francese del fai-da-te).