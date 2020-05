Kevin Trippier finisce nel mirino della FA per una presunta accusa di match-fixing

(di Leonardo Calero) – Kevin Trippier, terzino dell’Atletico Madrid (Liga spagnola) è finito nel mirino della FA (Football Association). L’accusa presunta è di aver violato le regole anti-scommesse.

Il giocatore, classe 1990, nell’estate 2019, si è trasferito dal Tottenham Hotspur Football Club (English Premier League) all’Atletico Madrid, per una somma di 23 milioni di euro.

L’accusa riguarda proprio questo suo trasferimento, in quanto secondo la FA, il difensore avrebbe scommesso sul proprio approdo ai Colchoneros.

Come ricorda la FA, ad un calciatore non è permesso di fare o prendere parte a scommesse riguardante il calcio.

In più, in Inghilterra le scommesse più giocate, sono proprio quelle riguardanti i trasferimenti dei giocatori.

Intanto, come riporta il quotidiano “Daily Mail”, Trippier si è detto pronto a contribuire con le autorità investigative per dimostrare la propria innocenza. La FA sembra comunque intenzionata a ricorrere alla FIFA, per chiedere la squalifica del giocatore. In caso di condanna rimarrà fermo 4 mesi con un’ammenda del valore di 150 mila euro.

Un caso simile, è quello che riguarda Daniel Sturridge (attaccante ex Liverpool), accusato anche lui di scommesse dalla FA.

In quel caso, il giocatore è stata sanzionato con 6 mesi di squalifica ed una multa di 75 mila euro.