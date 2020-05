Sport e turismo contro la crisi. Questa è la ricetta del manager Andrea Vidotti

Lo sport può aiutare il turismo dalla crisi post Covid-19. Ne è convinto il manager sportivo Andrea Vidotti (nella foto in primo piano), uno dei più preparati in Italia, capace di portare a Livigno sportivi del calibro di Federica Pellegrini, Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi e Michela Moioli. Il manager trevigiano nel suo campo è un vero guru e a Livigno ha trovato terreno fertile perché la località ha deciso di puntare sul binomio tra sport e turismo per incrementare i numeri del suo “core business” (attività principale di sostentamento).

“Il binomio è vincente – dice Vidotti (membro e socio Assimanager) – rappresenta una straordinaria leva di marketing per attirare turisti. Va studiata una strategia mirata. Individuato il campione con appeal e le attività da mettere in atto sul territorio per riuscire a riempire le strutture. E’ da 4 anni che lavoro con Livigno, località che prima di altre ha capito che lo sport è un canale privilegiato per incrementare i numeri del turismo. E’ una idea che ha sempre avuto il Presidente di Apt Livigno, Luca Moretti, i risultati sono sotto gli occhi di tutti”-

La prima fu la Wierer. “E’ stata un’illuminazione di Moretti. Mi ha detto, prendiamo la Wierer, il giorno dopo ha vinto la sua prima gara di Coppa del Mondo. E da lì è incominciata la sua scalata ai vertici. Livigno ha poi puntato su altri campioni e campionesse che vengono volentieri a Livigno perché questa località ha un’offerta strepitosa, a 360 gradi.

Per un fan è bello trovarsi a fare shopping fianco a fianco con Pellegrini, Wierer e altri big, scambiarci due parole, un selfie, un autografo …”

Il turismo è uno dei settori più colpiti da questa crisi.

Come ne potrebbe uscire ?

“Col binomio sport-turismo. Potrebbe essere proprio lo sport a dare una spinta alla rinascita italiana e a rilanciare il turismo. Parto dal presupposto che lo sport manca un po’ a tutti e in tanti hanno voglia di “scatenarsi” su sentieri, percorsi, piste.

Quando sarà finita la pandemia, lo sport sarà quindi un forte elemento di spinta verso la ripresa, le località turistiche continueranno a puntare sui camo sportivi, si dovranno studiare le giuste strategie per far fruttare le partnership con squadre e campioni … ma lo sport rimarrà centrale nel progetto turistico di Livigno, ma anche di altre località”. (fonte: Il Giorno – a firma di Fulvio D’Eri).