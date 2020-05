Siviglia (LaLiga): Betway sarà il nuovo sponsor di maglia dalla stagione 2020/21

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2020-05-15 13:38:18Z | http://piczard.com | http://codecarvings.com

(di Linda Zanoni) – Il Siviglia FC sembra vicinissimo ad un accordo di sponsorship da 5 milioni a stagione con il brand Betway. Dalla prossima “temporada”, con ogni probabilità, sarà questo il nuovo partner di maglia del club di José Castro Carmona.

Come rivelato dal quotidiano economico sportivo Palco23, il Siviglia si prepara a cambiare partner dalla stagione 2020/2021. La società aveva firmato appena un anno fa un accordo biennale (con scadenza proprio nel 2021) con i russi di Marathonbet. Tuttavia, la crisi dettata dal Covid-19 ha provocato diverse conseguenze, tra cui la decisione di alcuni sponsor di risolvere i contratti con le società iberiche. Al momento, nel caso del Siviglia FC, non si conoscono le motivazioni che hanno spinto Marathonbet a rinunciare anticipatamente alla 2a stagione di sponsorizzazione.

Per questo motivo il Siviglia ha già avviato i contatti con quello che, con ogni probabilità, diventerà il nuovo main sponsor (a partire dalla prossima stagione): ovvero il bookie britannico Betway (con licenze operative in 11 mercati internazionali inclusa l’Italia e appunto la Spagna). Tale accordo dovrebbe portare nelle casse della società di José Castro Carmona 5 milioni di euro a stagione. Dal punto di vista economico, il club andaluso usufruirà di un netto miglioramento perché, con l’attuale sponsor (Marathonbet), questa cifra poteva essere raggiunta solo in alcuni casi previsti dal contratto (erano previsti infatti diversi target sportivi).

Per alcuni media spagnoli, l’accordo con il nuovo sponsor di maglia sembra già concluso. Betway si legherà ad un altro club de LaLiga, dopo le partnership strette con il Levante UD (nella foto sopra – un momento della presentazione della sponsorship), il Deportivo Alavés e il Club Deportivo Leganés.