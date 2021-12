SoloSuTwitter2021: un anno su Twitter

Quali sono stati i tweet più popolari del 2021? Chi si è aggiudicato i primi posti? Quali gli argomenti più dibattuti? È arrivato il momento del report globale di “Un anno su Twitter”.

Il 2021 su Twitter in Italia

Un altro anno è passato e Twitter pubblica la sua analisi annuale delle conversazioni sulla piattaforma, a livello mondiale ma anche in Italia. Dai Måneskin fino alle vittorie sportive agli Europei e alle Olimpiadi, dal dibattito sul green pass ai commenti sui principali film della stagione, quest’anno gli italiani si sono ritrovati su Twitter per scoprire e commentare gli ultimi aggiornamenti in diretta, partecipare alla conversazione pubblica e relazionarsi con le community di tutto il mondo.

I dati fanno riferimento al periodo 1 gennaio 2021 – 15 novembre 2021.

Sport

In un 2021 caratterizzato da grandi trionfi da parte degli atleti italiani, la storia sportiva più ritwittata non riguarda né le vittorie nell’atletica a Tokyo 2020 né la conquista degli Europei da parte della Nazionale di calcio, bensì la medaglia d’argento vinta da Vanessa Ferrari, la stella della ginnastica artistica italiana che ha finalmente coronato il sogno di conquistare un piazzamento sul podio alle Olimpiadi.

https://twitter.com/ItaliaTeam_it/status/1422129928238080001

https://twitter.com/ferrarivany/status/1422149607476314113

Due Tweet celebrativi hanno poi conquistato gli utenti di Twitter: il primo pubblicato dall’account ufficiale della FIGC per la vittoria della Nazionale di calcio a #Euro2020; il secondo, invece, pubblicato dal Coni nell’entusiasmo per l’oro olimpico conquistato nella staffetta 4×100 a #Tokyo2020 da Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Fausto Desalu e Filippo Tortu.

https://twitter.com/Azzurri/status/1414342246586101760

https://twitter.com/ItaliaTeam_it/status/1423644082782433295

Nella categoria delle prime 50 persone più commentate su Twitter, per il mondo dello sport il primo è l’ex attaccante dell’Inter Romelu Lukaku, seguito dai neo-acquisti del Paris Saint-Germain Lionel Messi e Gianluigi Donnarumma. Tra gli atleti italiani spiccano, inoltre, alcuni dei protagonisti della Nazionale di calcio che ha trionfato a #Euro2020, come Giorgio Chiellini, Nicolò Barella, Leonardo Bonucci e Manuel Locatelli.

https://twitter.com/nonleggerlo/status/1403792930247168005

https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1425183598978686984

https://twitter.com/AleAntinelli/status/1414350226366869515

Tra gli altri hashtag degni di nota, infine, l’alto piazzamento in classifica di #euro2020 e #tokyo2020 testimonia come gli italiani si siano ritrovati su Twitter per commentare le principali vittorie degli atleti azzurri nei due eventi clou dell’estate dello sport italiana.

https://twitter.com/robymancio/status/1414359476103172097

https://twitter.com/dreaminhogvarts/status/1421818870910930953