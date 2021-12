Udinese Calcio sceglie Kiba Inu come nuovo co-sponsor di maglia

A partire dalla gara contro il Milan, in programma sabato alla Dacia Arena, e per tutta la stagione 2021/2022, Udinese calcio ha annunciato Kiba Inu come nuovo co-sponsor di maglia. Il logo dell’azienda, con omonima criptovaluta, comparirà, infatti, sulle maglie da gara dei bianconeri sino al termine della stagione sportiva. Kiba Inu è una criptovaluta che mira a rivoluzionare questo settore, unendo l’ampia gamma di utilizzi delle criptovalute alla passione e all’energia della community bianconera. Con una base in costante crescita di oltre 25mila utenti, Kiba Inu diventerà, infatti, presto una delle criptovalute più importanti del mondo.

“Siamo molto felici di aver trovato in Kiba Inu un partner innovativo, con il quale Udinese calcio potrà sviluppare ulteriormente le proprie attività internazionali di marketing con i prodotti digitali – ha sottolineato Federico Zurleni, Chief Revenue Officer di Udinese Calcio – Siamo certi che Kiba Inu sia perfettamente in linea con i nostri valori, la nostra creatività e, soprattutto, le nostre crescenti aspirazioni. Il nostro obiettivo è senza dubbio quello di stipulare partnership innovative per essere sempre più allineati con le nuove tendenze, in particolar modo nel settore delle tecnologie digitali”.

“Si tratta di una combinazione eccellente: una delle criptovalute che cresce più rapidamente al mondo unisce le proprie forze con Udinese calcio, il club che rappresenta il cuore dei propri tifosi – dichiara il Marketing Departement di Kiba Inu – Siamo lieti di annunciare Udinese come nostro nuovo partner strategico e siamo certi che il rapporto sarà duraturo e fruttuoso. Questa partnership è un altro passo avanti per la crescita e lo sviluppo del nostro progetto oltre che un’eccellente opportunità di collaborare con un brand che condivide i nostri stessi valori chiave. Kiba Inu e Udinese sono entrambi brand dinamici che puntano sulla crescita e sul coinvolgimento della community, un obiettivo comune che rende questa partnership perfetta”.