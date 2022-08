Socios ottiene il riconoscimento normativo da OAM e rafforza la presenza nel mercato italiano

Il riconoscimento a livello normativo segna l’ultimo passo di Socios.com che consolida la sua presenza in un mercato chiave quale quello italiano.

Socios.com, il principale fornitore di “blockchain per l’industria sportiva”, annuncia oggi di aver ottenuto il pieno riconoscimento come fornitore di servizi di valute virtuali e portafogli digitali per la sua piattaforma di coinvolgimento dei fan in Italia.

Tale circostanza contribuirà a sostenere l’ulteriore crescita ed espansione della piattaforma Socios.com in Italia, grazie al definitivo riconoscimento a livello normativo della tecnologia basata su blockchain che è alla base dell’offerta di intrattenimento sportivo di Socios.com.

L’Italia è un mercato chiave per Socios.com dove vanta una forte presenza in termini di relazioni commerciali con partner strategici quali le principali squadre di Serie A come Milan, Inter, Napoli, Roma, Juventus e Lega Serie A.

Il riconoscimento a livello normativo introduce ulteriori tutele per gli utenti volte a migliorare la piattaforma Socios.com e a rafforzare la fiducia dei consumatori e degli stakeholder in un mercato dinamico e in forte crescita quale quello del fan engagement basato su blockchain.

Socios.com, in particolare, soddisfa i requisiti necessari dell’Organismo Agenti e Mediatori (OAM) che è l’organismo competente che sovrintende la gestione delle attività riguardanti le criptovalute, gli agenti finanziari e i mediatori creditizi in Italia.

Alexandre Dreyfus, CEO di Socios.com, ha dichiarato: “L’approvazione dell’OAM è una parte cruciale dei nostri sforzi per proteggere i consumatori e continuare a costruire la nostra offerta in Italia che per noi è un mercato chiave in cui vantiamo una forte presenza. Continuiamo a impegnarci per garantire una crescita costante e duratura attraverso un lavorare a contatto con le autorità di regolamentazione per garantire legittimità e fiducia ai nostri clienti italiani”.

La piattaforma Socios.com è progettata per consentire ai club sportivi di interagire e premiare i propri fan. I Fan Token di Socios.com consentono ai titolari di tutto il mondo di avere accesso a una serie di premi; nuove opportunità di coinvolgimento attraverso i sondaggi; interazione con il club che si tifa e con i suoi giocatori; e una comunità dove possono costruire relazioni con altri fan.

Questo annuncio arriva mentre Socios.com continua la sua missione di costruire una rete globale di fan e squadre, con oltre 1,5 milioni di utenti provenienti da oltre 160 paesi che attualmente utilizzano la piattaforma per connettersi ed essere premiati da alcuni dei più grandi sport del mondo. (fonte: Socios.com)