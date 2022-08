Accordo One Football-Helbiz per arricchire l’offerta di contenuti della Serie BKT

OneFootball, la piattaforma multimediale di calcio più grande del mondo, e Helbiz Media annunciano una nuova partnership di distribuzione per portare le partite in diretta della Serie B BKTdi Helbiz Live a milioni di fan in Italia tramite le piattaforme OneFootball. L’accordo biennale con Helbiz Media porterà tutta l’azione della Serie BKT da Helbiz Live ai fan in Italia, comprese 390 partite pay-per-view in diretta, aggiungendosi all’ampia offerta live e highlights di “OneFootball” di tutti i primi tre campionati italiani.

Come parte dell’accordo, i fan potranno guardare tutte le 390 partite in diretta in pay-per-view nelle stagioni 2022-23 e 2023-24, inclusi i play-off, a 2,99 euro a partita. A partire da questa stagione, è la prima volta che le partite in diretta della Serie BKT di Helbiz Live saranno disponibili per la community di tifosi di calcio di OneFootball in Italia.

I tifosi possono accedere alle partite in diretta, complete di telecronaca italiana, tramite l’app OneFootball su smartphone e tablet (iOS/Android, inclusi Apple AirPlay e Google Chromecast) e il sito web di OneFootball. L’ampia offerta di streaming di OneFootball in Italia include gli highlights gratuiti di tutte le partite di Serie A e Serie BKT, oltre all’accesso globale in “pay-per-view” alla Serie C italiana grazie alla partnership di OneFootball con Eleven Sports Italia.

Il nuovo sodalizio arriva dopo che OneFootball ha annunciato una partnership con la Lega Serie A, per portare gli NFT, con licenza ufficiale ai tifosi di calcio di tutto il mondo. I tifosi potranno possedere, collezionare e scambiare momenti inediti di partite di Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, a partire dalla stagione appena iniziata. I fan possono registrare il loro interesse su Aera by OneFootball, con i prodotti che verranno lanciati il 29 agosto.

Nikolaus von Doetinchem, Vice President OTT Streaming & Media Rights OneFootball, ha dichiarato: «Dopo la nostra storica partnership per oggetti da collezione digitali con la Serie A, è un momento emozionante per OneFootball in Italia. Basandosi sulla nostra suite di accordi di streaming esistenti, questa partnership con Helbiz Live è la nostra ultima mossa per avvicinare gli appassionati sostenitori del paese alle squadre e ai giocatori che amano. I tifosi ora possono prendere tutti gli alti e bassi della Serie BKT direttamente all’interno della piattaforma OneFootball, a un prezzo accessibile, senza perdere un minuto».

Matteo Mammì, CEO di Helbiz Media, ha dichiarato: «Sono entusiasta di collaborare con OneFootball, una piattaforma in crescita a un ritmo formidabile utilizzata da milioni di tifosi di calcio in tutto il mondo. Questo accordo rappresenta la nascita di un flusso di entrate aggiuntivo per Helbiz Media. OneFootball consentirà ai nostri contenuti di essere visualizzati da una vasta base di clienti nazionali, sempre alla ricerca di soluzioni di qualità superiore, accessibili ed economiche per seguire la propria passione».