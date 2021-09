SOCIOS.COM NUOVO PARTNER GLOBALE DELLE LIGA SPAGNOLA

Socios.com, piattaforma digitale che si occupa di rapporti fra società sportive e tifosi, a partire da questa stagione sarà il nuovo partner global della Liga. Con questo accordo, il massimo campionato spagnolo diventa la prima massima lega calcistica a collaborare con Socios.com, partner ufficiale di oltre 60 marchi sportivi leader a livello mondiale in tutto il mondo.

Fin dalla sua creazione, avvenuta nel 2019, questa piattaforma è riuscita a migliorare l’esperienza dei fan in qualsiasi settore sportivo globale grazie soprattutto al programma ‘Fan Token’, con il quale i tifosi possono prendere parte ai sondaggi, vincere premi VIP, promozioni esclusive, funzionalità abilitate per AR, chat forum, giochi e concorsi su Socios.com. I Fan Token, in poco tempo, si sono rivelati uno dei flussi di entrate in più rapida crescita per l’industria sportiva, arrivando ad incassare 200 milioni di dollari di profitti per la rete globale di Socios.com in poco più di due anni dal rilascio del primo token.

Tra le squadre partecipanti a LaLiga, il Valencia è stata la prima società a lanciare una campagna che permetterà ai tifosi del club di scegliere il design della maglia che verrà indossata al debutto di “Copa del Rey”, il prossimo 1 dicembre. La scelta si farà a partire dal 20 settembre con una votazione online, tramite l’applicazione Socios.com, tra cinque diversi disegni che rendono omaggio a diverse pietre miliari e valori del club, la città e i suoi sostenitori.

Alexandre Dreyfus, fondatore e CEO di Socios.com, ha dichiarato: “Siamo molto entusiasti e orgogliosi di collaborare con LaLiga, uno dei più grandi marchi nello sport globale, con oltre 800 milioni di fan in tutto il mondo e sede di club leggendari che hanno contribuito a scrivere la storia del calcio. Questa nuova alleanza ci consentirà di fare un altro passo avanti nella nostra missione di dare vita a una nuova era di coinvolgimento globale dei fan, in cui i fan non sono più spettatori, ma partecipanti attivi e responsabili“.

Dello stesso parere è Oscar Mayo, direttore esecutivo de LaLiga: “Noi de LaLiga siamo lieti di collaborare con Socios.com, uno dei leader mondiali nelle soluzioni di coinvolgimento dei fan per l’industria sportiva. Grazie a questo accordo, i nostri fan in tutto il mondo potranno connettersi più attivamente con i loro giocatori e le loro squadre preferite. Per noi è un nuovo modo di approcciarli e di offrire loro esperienze innovative”.

Socios.com quest’anno sarà sponsor ufficiale anche dell’Inter, dopo 26 anni di collaborazione con Pirelli. Non è dunque da escludere la possibilità che anche i tifosi neroazzurri possano avere la possibilità di vivere questa nuova esperienza online.