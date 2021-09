WeWork nuovo partner di Manchester City e New York City FC

(di Fabio Sesti) – Il Manchester City e il club “gemello” New York City FC hanno annunciato una nuova partnership con WeWork, azienda statunitense tra i principali fornitori globali di spazi di lavoro flessibili. In virtù dell’accordo, WeWork farà il suo ingresso per la prima volta nel mondo dello sport, diventando Official Workplace Partner del Manchester City, oltre che Partner Ufficiale del NYCFC.

Recentemente nominata società sportiva più innovativa al mondo da Sports Innovation Lab, il Manchester City – si legge nella nota apparsa sul sito del club – riconosce il ruolo dell’ambiente di lavoro nel promuovere la cultura e raggiungere il successo, e la nuova partnership con WeWork fornirà ai dipendenti con sede nel Regno Unito e a Singapore uno spazio di lavoro stimolante e collaborativo, ogni volta che ne avranno bisogno, nonchè la possibilità di accedere a uno spazio flessibile aggiuntivo presso le sedi WeWork in tutto il mondo. I dipendenti del New York City FC saranno a loro volta dotati di pass WeWork All Access, che consentirà loro di lavorare da una qualsiasi delle sedi WeWork in città e nel mondo.

Stephan Cieplik, Senior Vice President of Global Partnerships Sales di “City Football Group”, holding che controlla entrambi i club, ha dichiarato: “Siamo lieti di dare il benvenuto a WeWork come nuovo partner di Manchester City e New York City FC. Come parte di un’organizzazione che opera a livello globale, è importante fornire accesso a strutture flessibili e di alta qualità per il nostro personale per aiutarci a sfruttare l’innovazione, la collaborazione e guidare il successo”.