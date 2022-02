Socios.com, nuovo accordo in NBA: arrivano i Portland Trail Blazers

(di Edoardo Lazzari) – I Portland Trail Blazers hanno annunciato un accordo di marketing con la piattaforma di fan engagment Socios.com. La squadra NBA di casa al Moda Center di Portland, Oregon, è la ventottesima franchigia della National Basketball Association ad unire le forze con Socios.com: solamente i Toronto Raptors e i Dallas Mavericks non rientrano nel portafoglio di partnership che Socios.com ha saputo collezionare in meno di un anno all’interno del mondo NBA.

L’accordo commerciale con Socios.com prevede una variegata offerta ai fans dei Blazers: Be The Dj è la speciale iniziativa dedicata ai tifosi di Portland, che potranno decidere e selezionare le canzoni della tracklist ufficiale del team da ascoltare durante le partite. Inoltre, cinque fortunati possessori dei fan token promossi da Socios.com avranno l’opportunità di vivere una VIP experience per ogni partita casalinga della squadra. La partnership si estende anche agli Esports: anche i fans dei Blazer5 Gaming, squadra ufficiale della franchigia partecipante alla NBA 2K League, potranno godere di benefici ed esperienze di gioco speciali. Il nome di Socios.com apparirà in pianta stabile all’interno del Moda Center e sarà pubblicizzato nelle interruzioni di trasmissione durante le partite dei Blazers.

Il comunicato di Socios.com riporta le parole di Alexandre Dreyfus, CEO di Socios.com: “siamo orgogliosi di dare il benvenuto ai Trail Blazers e ai loro appassionati sostenitori nella famiglia Socios.com. I fan di Rip City sono conosciuti in tutta la NBA per la loro fedeltà ai Blazers e non vediamo l’ora di approfondire questo legame in modi nuovi e significativi”.

Dewayne Hankins, presidente delle operazioni aziendali per i Trail Blazers: “Siamo entusiasti di entrare a far parte della famiglia Socios.com insieme a molte squadre della nostra lega. Mettendo l’innovazione nelle nostre priorità, Socios.com è il giusto mezzo per collegare in maniera interattivo l’esperienza dei nostri tifosi con la tecnologia. Non vediamo l’ora di vedere cosa possiamo creare insieme”.