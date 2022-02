Il club di calcio turco Gaziantep FK lancerà i propri Fan Token su Socios.com

(di Emanuele de Laugier) – Il club turco Gaziantep FK della Super League ha annunciato, in collaborazione con Chiliz, il principale fornitore globale di blockchain per l’industria dello sport e dell’intrattenimento, che il proprio Fan Token, $GFK, sarà rilasciato lunedì 28 febbraio sull’applicazione di Socios.com.

I Fan Token (FT) sono risorse digitali collezionabili che offrono agli appassionati di sport l’accesso ad un nuovo servizio fornito dai loro club preferiti tramite l’app di Socios.com.

I vantaggi degli FT per i fan includono il diritto di prendere parte ad alcuni processi decisionali della squadra votando nei sondaggi, inoltre possono ottenere l’accesso a sconti ed alla possibilità di guadagnare premi unici attraverso giochi, concorsi ed altre funzionalità.

Durante il 2021, le squadre con una partnership con Socios.com hanno lanciato oltre 300 sondaggi per i fan, con i tifosi che hanno potuto votare per decidere sul design delle divise, sui numeri di maglia dei giocatori e sui messaggi d’ispirazione del club. Fino a 5.000 possessori di Fan Token sono stati premiati con maglie autografate, con biglietti e con esperienze VIP tramite la piattaforma digitale di Chilliz. Quest’anno l’obiettivo di Socios.com è di premiare oltre 17.000 utenti.

Per quanto riguarda il Gaziantep FK, 125.000 $ GFK Fan Token saranno rilasciati a 1€ ciascuno in quella che sarà la prima Fan Token Offering (FTO) dell’anno in Turchia. I tifosi della squadra della Super League avranno 4 giorni a partire da 28 febbraio per accaparrarsi fino al 170 $ GFK per utente durante le tre fasi della FTO. Dopo che saranno stati acquistati i gettoni, il Gaziantep FK lancerà il suo primo sondaggio che includerà la selezione della canzone per i gol segnati dalla squadra, che risuonerà attraverso il Kalyon Stadium per tutto il resto della stagione.

Un $GFK sarà sufficiente per votare durante questo sondaggio e per tutti quelli che il club turco lancerà sull’app di Socios.com nei prossimi mesi. Tuttavia, i fan che possiedono più FT avranno un’influenza maggiore sulle votazioni (ogni voto è moltiplicato per il numero di gettoni posseduti) e più possibilità di guadagnare premi.

Gaziantep FK, 7a squadra di calcio turca a lanciare il suo Fan Token su Socios.com, si unisce ad una rete di oltre 60 organizzazioni sportive in tutto il mondo che stanno già utilizzando le risorse digitali create dalla piattaforma di Chilliz per interagire con i propri fan. Il roster comprende giganti del calcio come FC Barcelona, Manchester City, Juventus, Inter, Arsenal e le nazionali dell’Italia e del Portogallo. Inoltre, al di fuori del calcio, ci sono anche grandi marchi della MMA, scuderie di Formula 1 e club di eSports. L’app di Socios.com, lanciata da Chiliz nel 2019, ospita una comunità in crescita in 167 paesi diversi di oltre 1.3 milioni di utenti, con un aumento del 500% dei clienti nel 2021.