SNICKERS DIVENTA OFFICIAL CHOCOLATE PER LE OLIMPIADI INVERNALI PECHINO 2022

(di Daniele Rizzi) – Snickers, marchio di barrette di cioccolato di proprietà di Mars Wrigley, è diventato “official chocolate“ delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 (dal 4 al 20 febbraio). Il brand sarà fornitore esclusivo di cioccolato sia per le Olimpiadi invernali che per i Giochi Paralimpici 2022, dopo essere stato sponsor ufficiale dei Giochi Olimpici di Pechino 2008, nonché delle Olimpiadi estive di Seul 1988 e Barcellona 1992.

La società americana, dopo essere entrata nel mercato cinese nel lontano 1993, ha concentrato le proprie attività di marketing a sostegno delle opportunità per i giovani cinesi di perseguire le loro passioni sportive, allineando le strategie di lavoro aziendale agli ideali olimpici di “comprensione reciproca, amicizia duratura e solidarietà”.

Snickers ha dimostrato la sua capacità nel fornire cioccolatini di alta qualità per i Giochi di Pechino 2008 e nel condurre comunicazioni innovative sul marchio tra i consumatori cinesi. Verso Pechino 2022, il brand aiuterà invece a coinvolgere milioni di persone negli sport invernali con l’obiettivo di aumentare i fan su neve e ghiaccio.

Inoltre, all’inizio del mese di dicembre, il centro commerciale di Pechino “Grand Pacific Department Store”, ha firmato come first diamond level partner di Pechino 2022. La società cinese era una delle 9 aziende nazionali che avevano espresso interesse per una sponsorizzazione diamond level dei Giochi Olimpici invernali 2022.

Attualmente, sono state firmate 10 partnership ufficiali per i Giochi invernali Pechino 2022, tra cui Bank of China, Air China, Yili Group (azienda di prodotti lattiero-caseari), ANTA (brand di sportswear), China Unicom (operatore di telefonia mobile), Shougang Group (società siderurgica), CNPC (compagnia petrolifera cinese), Sinopec Group (gruppo petrolifero e petrolchimico), State Grid (società elettrica) e PICC group.

Sono state inoltre siglate 7 “official sponsorship”, tra cui Tsingtao Beer, Yanjing Beer, Arawana, Shunxin (gruppo multinazionale cinese che comprende settori real estate, costruzioni ecologiche, prodotti agricoli), Cultural Investment Holdings (società di investimenti), Beijing Beiao Group (impresa impegnata nel settore culturale e sportivo) e HYX (azienda specializzata in maglieria e abbigliamento).

Infine, sono stati conclusi 4 accordi di fornitori esclusivi ufficiali: China Post (servizi postali), EF Education First, iFLYTEK (società di tecnologia dell’informazione) e ora Snickers.

Tutti gli sponsor sono marchi cinesi, ad eccezione di Snickers e del brand europeo EF Education First, diventato, lo scorso agosto, anche fornitore esclusivo ufficiale di servizi di formazione linguistica dell’evento.