Parma Calcio 1913, bilancio migliorato grazie alla permanenza in Serie A

(di Gregorio Scaglioli) – Grande crescita economica per il Parma Calcio 1913: la permanenza in Serie A ha causato un grande aumento dei profitti provenienti dalla vendita dei diritti TV (35,6 milioni di euro) mentre i ricavi derivati da biglietti e merchandising sono raddoppiati passando poco più di 2 milioni a quasi 5 milioni di euro.

Cifre molto positive che hanno migliorato anche il bilancio, portandolo in sostanziale pareggio e colmando quasi del tutto il debito di 20 milioni, in attesa dell’aumento di capitale per 25,5 milioni di euro previsto nel prossimo biennio per la campagna acquisti ed il rinnovamento del Centro Sportivo di Collecchio, oltre che dello stadio Tardini.

Parma Calcio 1913 ha battuto il Napoli nell’ultima giornata di campionato ed attualmente occupa la settima posizione in classifica, a -4 dalla zona europea dopo aver conquistato una salvezza tranquilla la scorsa stagione.