Skype diventa partner globale del Liverpool FC

(di Antonio Spina) – Skype, software freeware di messaggistica istantanea e VoIP, diventa global partnership del Liverpool FC. Obiettivo numero uno è quello di incrementare l’engagement con il pubblico e permettere ai fan di trovarsi in rete. Sono questi i due motivi che hanno spinto il Liverpool FC a firmare un accordo con Skype, il software di messaggistica e chiamate, in virtù di un sistema basato su un network Peer-to-peer.

Grazie alla partnership, Skype creerà non solo emoticon animate raffiguranti i colori dei Reds, ma anche un ID ufficiale del club che consentirà ai tifosi di commentare in tempo reale via chat le partite.

Espressa soddisfazione tra le parti dopo la conclusione dell’accordo.

Billy Hogan, Area Manager del Liverpool ha dichiarato: “Skype è uno strumento essenziale che le persone usano per comunicare con amici e parenti. Tutti i nostri fan sparsi per il mondo possono interagire con noi. Siamo davvero contenti di poter collaborare a qualcosa di innovativo da poter dare ai nostri tifosi.”

Angie Hill, general manager di Skype :”Il Liverpool ha i tifosi più appassionati e siamo felici di introdurre un metodo per unirli ancora di più.”

Questa partnership commerciale consente a Skype di mettere a disposizione conoscenze e modalità di lavoro poco accessibili, mentre la società di proprietà della Fenway Sports Group mira ad instaurare un contatto immediato con i propri tifosi, rendendoli sempre di più parte integrante di uno dei club più antichi ed affascinanti della Premier League.