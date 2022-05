Barça-Spotify: si entra nel vivo dell’accordo

(di Nicola Mandaglio) – Il Barcellona ha stipulato una partnership strategica a lungo termine con Spotify, in base al quale la piattaforma svedese di streaming audio più popolare al mondo diventerà main partner del club dalla stagione 2022/23.

L’accordo di sponsorizzazione prevede che l’azienda esponga il proprio logo sulle maglie delle prime squadre maschili e femminili per i prossimi quattro anni e sulle maglie da allenamento per tre anni.

Non si conoscono ufficialmente le cifre, per una clausola di riservatezza che Spotify ha imposto come requisito essenziale per la sottoscrizione, ma il presidente catalano, Joan Laporta ha affermato di aver siglato il miglior contratto di sponsorizzazione della storia del club per parametri economici, ma anche per la proiezione internazionale di cultura, sport e spettacolo. Un accordo per il quale il Barça spera di raccogliere quasi 450 milioni di euro in 12 stagioni.

In Spagna affermano che la squadra catalana incasserà 180 milioni di euro per il nome dello stadio, 240 per le maglie della prima squadra e 30 per quelle da allenamento.

Dal 1° luglio, il Camp Nou abbandonerà il nome che aveva dal lontano 1957, quando fu inaugurato. Il naming sarà trasformato in “Spotify Camp Nou” per i prossimi 12 anni.