Novità in arrivo nella partnership Zytara-FC Inter

(di Nicola Mandaglio) – L’Inter è entrata nel mercato delle criptovalute siglando un accordo pluriennale con Zytara Labs e la sua catena blockchain DigitalBits, del valore di 85 milioni di euro, secondo quanto rivelato dallo stesso club.

Il logo DigitalBits è già presente sulla manica della maglia della prima squadra maschile, femminile e delle squadre di calcio giovanili, sia nelle partite nazionali che internazionali.

Nell’ambito dell’accordo, DigitalBits è diventata la criptovaluta globale ufficiale dell’Inter, mentre Zytara è il partner bancario digitale ufficiale e globale della squadra che gareggia in Serie A.

A seguito di questa sponsorizzazione, Zytara collaborerà con l’Inter per sviluppare nuove funzionalità nell’applicazione ufficiale del club, integrando la tecnologia di digital banking per offrire un’esperienza di acquisto immersiva consentendo ai tifosi della squadra di abbonarsi e accedere ai servizi di online banking direttamente dall’applicazione.

Inoltre, l’applicazione Inter è il principale punto vendita dei biglietti per assistere alle partite della squadra allenata da Simone Inzaghi, sia in casa che in trasferta. L’Inter, invece, utilizzerà la tecnologia blockchain di DigitalBits per integrare e accettare pagamenti con la criptovaluta XDB, sia nello stadio che nei suoi negozi online e fisici.