Siviglia FC: Lavori in arrivo al Ramón Sánchez-Pizjuán. Si potrebbe giocare allo stadio Jesus Navas

(di Leonardo Calero) – Pochi giorni fa, il Real Madrid aveva richiesto alla Federazione e alla Liga di poter giocare allo stadio “Alfredo Di Stéfano”. La Liga ha dato il suo assenso anche se ha fatto sapere che, in caso di un ritorno in campo, sarà a porte chiuse. Proprio per questo, nelle ultime ore, in “casa” Siviglia sta valutando seriamente l’idea di giocare le partite casalinghe restanti (6) allo stadio “Jesus Navas” (il nome coincide con quello dell’attuale capitano del club andaluso). Tra queste partite spiccano sicuramente due partite, prima il derby contro il Betis e poi il big match contro il Barcellona.

Per il Siviglia si rivelerebbe un vantaggio, perché in tal modo, permetterebbe di portare a termine le opere di ristrutturazione del proprio stadio, il Ramón Sánchez-Pizjuán (nella foto in primo piano). Ora, sta alla dirigenza andalusa studiare le spese di questa operazione. Nel caso si decidesse di cambiare impianto, il Siviglia sarà obbligato ad installare una sala Var, migliorare gli impianti di illuminazione ed installare i cartelloni pubblicitari per le aziende sponsor.

Il quotidiano “Muchodeporte”, parla di una cifra di quasi 700mila euro, che di fatto andrebbe a superare quella di un eventuale stop ai lavori del Ramón Sánchez-Pizjuán per le partite casalinghe.