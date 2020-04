Prestito speciale da 1 miliardo di sterline per la English Premier League (EPL)

(di Andrea Peddis) – Un gruppo di investitori britannici ha deciso di prestare 1 miliardo di sterline (1,15 miliardi di euro) al campionato più ricco del mondo. È una scelta di cuore, ma dettata anche da una visione prettamente economica. Il maggiore campionato di calcio europeo infatti potrebbe essere colpito da una grave crisi economica, che rovinerebbe il valore del “prodotto” e gli affari attorno ad esso. I club sono fiduciosi sulla ripartenza del campionato anche se le partite si giocheranno presumibilmente a porte chiuse. Nonostante gli introiti da diritti tv, le squadre che sfruttano al massimo i ricavi da ticketing accuserebbero pesantemente il colpo.

La proposta (da parte di questo pool di investitori) è di prestare la somma di 1 miliardo di sterline alla EFL (English Football League) per tutte le sue necessità economiche dei club. Tra gli investitori sono presenti anche alcuni procuratori/agenti sportivi. Scott Smith di RAPS (compagnia di talent management) ha dichiarato: “Vogliamo che questo funzioni, perché ci teniamo al calcio e vogliamo che si continui a giocare in futuro”.

L’ EFL ha già pronti 50 milioni di sterline per aiutare i club in difficoltà. Una cifra che va a sommarsi ai 125 milioni di sterline promessi dalla Premier League (che comprendono le quote dei diritti tv). I giocatori, sotto accusa da settimane per il rifiuto al taglio-stipendi, stanno riconsiderando le decisioni prese. Dopo il taglio del 12,5% ai salari dei professionisti dell’Arsenal, anche i calciatori del Watford sono pronti a tagliarsi gli ingaggi. In sintesi, una strategia combinata tra EFL, privati e “buon senso” collettivo dei calciatori, potrebbe aiutare la Premier League a superare questo difficile periodo di emergenza sanitaria.