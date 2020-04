Germania, accordo sui diritti del calcio per salvare la Bundesliga

(di Linda Zanoni) – In Germania la ripartenza della Bundesliga1 sembra imminente. L’accordo tra Sky Deutschland e Lega calcio tedesca, che si terrà oggi, può salvare il campionato grazie ad un apporto significativo di liquidità.

Secondo le stime della Lega calcio tedesca, circa un terzo dei club calcistici professionistici sarebbe a forte rischio di un possibile fallimento economico per l’emergenza Coronavirus. Nella giornata odierna, i club di Bundesliga si ritroveranno per discutere di alcune proposte per evitare la perdita di 750 milioni di euro derivante dalla vendita dei biglietti, dagli sponsor e dalle emittenti televisive. Stando a quanto riportato dal magazine tedesco Handelsblatt, servirebbero circa 230 milioni di euro per assicurare la sopravvivenza delle società calcistiche professionistiche.

A fronte di questa situazione alquanto delicata, Sky Deutschland avrebbe deciso di accorrere in aiuto, versando l’80% dell’ultima delle quattro rate previste per i diritti televisivi (percentuale che corrisponde, appunto, a 230 M dei 300 M che erano stati concordati). Questo permetterebbe alle squadre di prima e seconda divisione di riprendere le gare che erano state sospese a metà marzo per la pandemia.

La Bundesliga, grazie a questo accordo, sarebbe quindi pronta a riprendere il campionato il 9 maggio. Per portare a termine la competizione mancano 9 giornate, quindi il tutto si concluderebbe prima della fine di giugno.

Dall’incontro di oggi potrebbe uscire esito positivo e questo accordo potrebbe essere preso in considerazione anche dalle altre Leghe calcistiche europee, i cui club si trovano in situazioni del tutto analoghe.