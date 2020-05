LIGA: IPOTESI MATCH FIXING SU GETAFE-VILLARREAL (STAGIONE 2018-19)

(di Leonardo Calero) – Nelle ultime ore sta destando scalpore l’operazione “Oikos”, (“casa” nella lingua greca), con l’ombra ingombrante del calcioscommesse (match fixing) che rischia nuovamente di far tremare il calcio spagnolo.

In passato erano finite sotto indagine già altre partite, come quella del 2017 tra Reus-Real Valladolid (Segunda Division).

Come riporta il quotidiano spagnolo Marca, potrebbero aumentare i casi di scommesse nel massimo campionato spagnolo.

La polizia ha avanzato una richiesta al tribunale di Huesca chiedendo il registro delle chiamate effettuate dal telefono di Jorge Molina (capitano del Getafe), Miguel Angel Tena (allenatore giovanili Villareal) e Francisco Esteban Granados (ex Elche)

L’indagine si basa sulle conversazioni tra Paco Esteban e Carlos Aranda, con quest’ultimo che avrebbe chiesto al primo di mettersi in contatto con Molina (Getafe).

L’obiettivo? Secondo la tesi degli inquirenti era ricevere informazioni “sensibili” sulla partita tra Getafe-Villarreal poi finita 2-2 (38ima giornata della stagione 2018/19). Queste informazioni si sarebbero rivelate utili per effettuare un volume importante di scommesse sul match tra Real Valladolid- Valencia. Infatti da questa gara dipendevano le sorti per la qualificazione in Champions League. Prima dell’ultima giornata, la classifica vedeva Valencia e Getafe a pari punti, e dunque quest’ultimi avrebbero dovuto sperare in un passo falso del club valenciano (avanti negli scontri diretti). Il Valencia, in quell’occasione vinse 2-0 assicurandosi l’accesso in Champions League. Nelle conversazioni intercettate, ad un certo punto i giocatori del Villarreal avrebbero ricevuto una proposta. Infatti se il “sottomarino giallo” avesse fatto vincere gli Azulon, i giocatori avrebbero ricevuto 2 milioni di euro a testa.