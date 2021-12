Serie A: Gianluca Vialli in corsa per acquisire il brand U.C. Sampdoria

(di Michael Pellegrino) – Secondo quanto rivela Gianluca Vialli (trascinatore della Samp nello storico scudetto del 1990/91 e attuale dirigente della Nazionale di calcio italiana – nella foto in primo piano) sarebbe intenzionato ad acquistare la proprietà del club, in seguito alla vicenda giudiziaria che ha visto l’ex presidente Massimo Ferrero dimettersi per presunti illeciti fiscali (i fatti in esame non sono collegati in alcun modo alla gestione societaria del brand “Samp”). Secondo quanto rivela Il Giornale.it l’ex giocatore sampdoriano(trascinatore della Samp nello storico scudetto del 1990/91 e attuale dirigente della Nazionale di calcio italiana – nella foto in primo piano) sarebbe intenzionato ad acquistare la proprietà del club, in seguito alla vicenda giudiziaria che ha visto l’ex presidentedimettersi per presunti illeciti fiscali (i fatti in esame non sono collegati in alcun modo alla gestione societaria del brand “Samp”).

Vialli era già vicino a diventare presidente della società nel 2019, ma adesso ci sarebbero dei validi presupposti per attuare l’operazione (si parla di una acquisizione con un investimento stimato in 30 milioni di euro). Se due anni fa l’ex campione doriano era il frontman di una cordata USA (composta dai business men James Dinan e Alex Knaster) ora ha creato l’Iconic Sports Acquisition Corp. (tecnicamente una Spac: ovvero una società d’investimento che si pone l’obiettivo di acquisire compagnie in ambito sportivo). L’ex bomber doriano è intenzionato ad acquistare al 100% le quote dell’U.C. Sampdoria; i due uomini di affari hanno già fatto un investimento importante (si parla di circa 150 milioni di dollari) per rendere la quotazione dell’Iconic Sports più appetibile alla Borsa di New York (avvenuta lo scorso 22 ottobre).

Attualmente la Samp è retta da un trust (con a capo il commercialista Gianluca Vidal). Si sono fatti avanti, nei giorni scorsi, un paio di fondi del Medio Oriente, il petroliere Gabriele Volpi, un gruppo italiano presieduto da Billy Costacurta ed è vivo l’interesse del patron della Segafredo, l’imprenditore Massimo Zanetti. È inevitabile che una società sana (seppur con un monte debitorio che supera i 50 milioni di euro) possa suscitare interesse da parte di molti potenziali compratori; tuttavia, per la gioia dei tifosi blucerchiati, Gianluca Vialli sembra in pole position rispetto agli altri contendenti.