Cupra FIP Finals 2021: i risultati delle “quali” uomini/16imi donne

Prima giornata di gare al “Pala Pirastu” di Cagliari, dove si stanno svolgendo le “Cupra Fip Finals 2021” (le finali uomini/donne sono in programma domenica 12 dicembre).

Nelle “qualificazioni” maschili la coppia italo-iberica Michele Bruno-Manuel Rocafort, ha vinto su Simone Nepitella-Marco Meloni per 6-0/6-1 (in appena 25 minuti) entrando di diritto nel “cuadro final”. Gli spagnoli Adrian Rodriguez-Javier Navarro, invece, hanno superato gli italiani Alessio Luchetti Emanuele Fanti in tre set (3-6/7-6/6-2). Daniele Cattaneo, in coppia con l’argentino Mauro Agustin Salandro, ha vinto in due set (7-6/6-3) sugli italiani Riccardo Sinicropi-Filippo Scala. Nell’ultimo match della sera, disputato sul campo “esterno” del Pala Pirastu, la coppia iberico-argentina Miguel Morales Domenech-Joaquin Mazzeo Rubi ha superato, in 3 set (7-6/4-6/6-2), gli italiani Alessandro Tinti-Luca Mezzetti.

Rientrano in gara ,come “lucky losers”, proprio la coppia tricolore Alessandro Tinti-Luca Mezzetti al termine del sorteggio effettuato dal giudice arbitro Nicola Antonelli.

Nel femminile (16imi di finale) erano previsti due match. Le lituane Skaiste Vasiliauskeine-Indre Kastanauskaite hanno superato in due set (con un doppio 6-4) le italiane Daisy Serra-Stefania Carmelita. Michela Meloni, in coppia con Martina Scano, infine, ha vinto, sempre in due set (6-4/6-2), sull’altra coppia italiana: Cristina Carta-Cinzia Masala.

16imi torneo femminile

1) Skaiste Vasiliauskeine (LIT)-Indre Kastanauskaite (LIT) vs Daisy Serra (ITA)-Stefania Carmelita (ITA): 6-4/6-4;

2) Michela Meloni (ITA)-Martina Scano (ITA) vs Cristina Carta (ITA)-Cinzia Masala (ITA): 6-4/6-2.

Qualificazioni torneo maschile (1°/2° turno)

1° turno

1) Alessio Luchetti (ITA)-Emanuele Fanti (ITA) vs Tomas Gallardo (ITA)-Paolo Garau (ITA): 6-0/6-0;

2) Manuel Rocafort (SPA)-Michele Bruno (ITA) vs Alessandro Panu (ITA)-Michele Arru (ITA): 6-0/6-2;

3) Simone Nepitella (ITA)-Marco Meloni (ITA) vs Pietro Settembre (ITA)-Roberto Montis (ITA): 6-4/6-3;

4) Adrian Rodriguez (SPA)-Javier Navarro (SPA) vs Paolo Bassu (ITA)-Vincenzo Di Mauro (ITA)*: 6-3/6-1;

5) Riccardo Sinicropi (ITA)-Filippo Scala (ITA) vs Jorge Hernan Tupayachi LLanos (PER)-Enric Vizcaino Perez (SPA) vs: 3-6/6-1/6-2;

6) Daniele Cattaneo (ITA)-Mauro Agustin Salandro (ARG) vs Federico Visioli (ITA)-Lorenzo Perretti (ITA)**: 6-1/6-1;

7) Alessandro Tinti (ITA)- Luca Mezzetti (ITA) vs Andrea Gambino (ITA)-Marcello Vascellari (ITA): 6-1/6-0;

8) Miguel Morales Domenech (SPA)-Joaquin Mazzeo Rubi (ARG) vs Matteo Casula (ITA)-Alessandro Cannavera (ITA): 7-5/6-2.

2° turno

9) Manuel Rocafort (SPA)-Michele Bruno (ITA) vs Simone Nepitella (ITA)-Marco Meloni (ITA): 6-0/6-1;

10) Adrian Rodriguez (SPA)-Javier Navarro (SPA) vs Alessio Luchetti (ITA)-Emanuele Fanti (ITA): 3-6/7-6/6-2;

11) Daniele Cattaneo (ITA)-Mauro Agustin Salandro (ARG) vs Riccardo Sinicropi (ITA)-Filippo Scala (ITA): 7-6/6-3;

12) Miguel Morales Domenech (SPA)-Joaquin Mazzeo Rubi (ARG) vs Alessandro Tinti (ITA)- Luca Mezzetti (ITA) : 7-6/4-6/6-2.

* coppia proveniente dalle “pre-quali”, dove aveva superato la coppia italiana Massimo Salone-Fabio Lilliu per 6-4/6-2;

** coppia proveniente dalle “pre-quali”, dove aveva superato la coppia italiana Stefano Bullita-Carlo Pilleddu per 2-6/7-5/6-3.

didascalia foto: Una fase di gioco del II turno “quali” (M) delle CUPRA FIP FINALS Riccardo Sinicropi (ITA)-Filippo Scala (ITA) vs Daniele Cattaneo (ITA)-Mauro Agustin Salandro (ARG) sul campo centrale panoramico del Pala Pirastu (Cagliari)