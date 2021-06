Salesforce nuovo sponsor dei Giochi olimpici di LA28 

(di Alessandro Giannini) – Salesforce, impresa statunitense di Cloud computing, ha siglato un accordo di partnership della durata di 7 anni con il Team USA e con i Giochi Olimpici e Paralimpici in programma a Los Angeles 2028 (LA28).

Inoltre Salesforce, in virtù di quest’ultimo accordo, ha anche stretto una collaborazione con l’emittente statunitense NBCUniversal per sponsorizzare la sua copertura delle Olimpiadi e Paralimpiadi già a partire dai Giochi di Tokyo che si svolgeranno quest’estate.

La società, con sede a San Francisco e operativa in 36 paesi del mondo, sarà un socio fondatore di “LA28” e come tale avrà il compito di fornire la propria tecnologia Salesforce Customer 360 per migliorare l’esperienza digitale dei fan e degli atleti nel periodo di preparazione ai Giochi.

“La partnership con Salesforce porta le tecnologie più all’avanguardia per coinvolgere gli appassionati nei Giochi Olimpici e Paralimpici” ha affermato Kathy Carter, direttrice generale delle Proprietà olimpiche e paralimpiche degli Stati Uniti, che si occupa dei diritti di commercializzazione del Team USA e di LA28.

“Salesforce consentirà al Team Usa e ai Giochi di LA28 di connettersi con i fan nel modo più personale, curando connessioni e contenuti come mai prima d’ora”. A questo proposito, con la partnership appena conclusa, NBCUniversal e Salesforce collaboreranno per creare nuove community di fan olimpici e paralimpici.

L’impresa di Cloud computing si unisce a Deloitte, Delta Airlines e Comcast nella lista degli sponsor ufficiali dei Giochi.

(LINK: https://www.sporteconomy.it/deloitte-nuovo-sponsor-dei-giochi-di-la2028/ )