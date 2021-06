EURO2020: la scheda degli sponsor della Federcalcio francese (FFF)

(di Guido Paolo De Felice) – La Nazionale francese si presenta sul palcoscenico di Euro2020 come la vera grande favorita per la vittoria finale del torneo, forte non solo del talento dei propri giocatori sulla carta, ma anche da quanto dimostrato in campo. Non è certo un caso, infatti, che i transalpini siano i campioni del mondo in carica, dopo il titolo vinto in finale contro la Croazia nel 2018.

Per quanto riguarda il portafogli di sponsorizzazioni, a differenza di molte altre nazionali, oltre allo sponsor tecnico, sono soltanto cinque i partner ufficialmente accreditati dalla Fédération Française de Football (FFF), sebbene siano tutti di grande prestigio.

Lo sponsor tecnico è rappresentato dalla Nike, sulla base di un sostanzioso accordo da circa 50 milioni di euro, prorogato nel 2018 e che andrà in scadenza nel 2026.

Uno degli sponsor principali è costituito dal Crédit Agricole Group, a volte chiamato “la banque verte” (la banca verde), per i suoi legami storici con il settore dell’agricoltura, che costituisce la più grande istituzione finanziaria cooperativa al mondo. È, inoltre, considerata una banca di importanza sistemica da parte del Financial Stability Board. Il rapporto della Crédit Agricole con il calcio francese è emblema di un sodalizio di lunga data, in quanto è sempre stato uno dei maggiori partner della FFF fin dal lontano 1974.

Un altro dei maggiori partner della FFF è rappresentato dalla Électricité de France (EDF), una multinazionale che si occupa di servizi e forniture in materia di elettricità, per la maggior parte di proprietà dello Stato francese. Possiede tutt’oggi 58 reattori nucelari attivi sparsi sul territorio francese e nel 2009 è stato il più grande produttore mondiale di elettricità. La partnership con la FFF, invece, è iniziata nel 2014.

Altra partnership strategia è quella intessuta con Orange, società di telecomunicazioni precedentemente nota come France Télécom (rinominata nel 2013), che costituisce il decimo operatore di rete mobile al mondo e il quarto in Europa. L’accordo attuale è frutto di un rinnovo arrivato nel maggio del 2018 e prevede una durata quinquennale.

Altro partner di valore è la Paris Mutuel Urbain (PMU), società francese impegnata nella progettazione, promozione, commercializzazione ed elaborazione di scommesse ippiche, che dal 2010 offre anche scommesse sportive e giochi di poker online. PMU ha una partnership molto impegnativa con la Federcalcio francese (FFF), che consiste in molteplici progetti. Per quanto riguarda il calcio professionistico, la PMU supporta tutte le squadre nazionali francesi, ovvero le squadre maschili, femminili e U20, oltre alla Coupe de France (Coppa di Francia).

Inoltre, attraverso il programma Petits Poucets, PMU incoraggia il calcio amatoriale e premia la squadra più meritevole e promettente che partecipa alla Coupe de France – che riunisce squadre professionistiche e dilettantistiche – fornendo loro attrezzature e materiale sportivo costituendo, così, un valido supporto per questi piccoli club.

Infine, va ricordata la sponsorizzazione offerta dalla casa automobilistica tedesca Volkswagen, che è uno dei partner principali della FFF fin dal 2014 e vedrà l’attuale accordo, rinnovato nel 2017, in scadenza nel giugno 2023