EURO2020: la scheda degli sponsor della Federcalcio gallese (FWA)

(di Guido Paolo De Felice) – Giunta alla sua seconda partecipazione ad una fase finale degli Europei, il Galles anche in questa occasione ha le intenzioni di voler stupire tutti, come quando, nel 2016, da matricola, approdò in semifinale. Il successo riscosso con il brillante percorso della passata edizione degli Europei, ha fatto sì che la nazionale dei “Dragoni Rossi” sia riuscita ad ottenere numerose sponsorizzazioni di spessore in ottica Euro2020. Nel gruppo di Italia, Turchia e Svizzera domani affronterà nell’ultimo match gli Azzurri di Roberto Mancini.

Lo sponsor tecnico è rappresentato da un marchio di eccellenza quale Adidas, secondo un rapporto di collaborazione che prosegue ormai da diverso tempo. La britannica Precision Training, invece, azienda specializzata nella realizzazione di attrezzature per l’allenamento sportivo, è il partner che si occupa di fornire tutti gli strumenti necessari per le sessioni di allenamento.

Così come accade per la nazionale inglese, anche i kit di allenamento del Galles sono marchiati dalla partnership con la BT (British Telecom), che assolve al ruolo di esclusivo Lead Partner, secondo un accordo pluriennale valevole fino al 2024.

Alla JD Sports, società britannica di vendita al dettaglio di abbigliamento sportivo, è invece affidata dal 2015 la gestione del merchandising ufficiale. Questa partnership si è ulteriormente rafforzata, dal 2019, quando la JD Sports è diventata lo sponsor principale della rinnovata struttura dei campionati della lega gallese, con un accordo che sarà valido fino a tutta la stagione 2025/2026.

L’iconico marchio automobilistico britannico MG Cars, fondato da Cecil Kimber negli anni ’20, invece, è il partner ufficiale di trasporto delle nazionali gallesi.

Non mancano, tuttavia, le partnership con importanti aziende internazionali, quali McDonald’s, Conotoxia (piattaforma polacca di cambio valuta e trasferimento di denaro) e BOB Sports (il principale marchio asiatico di intrattenimento e scommesse).

Una partnership di vitale importanza per tutto il calcio gallese è stata quella stretta con The National Lottery (la lotteria nazionale in franchising statale nel Regno Unito), la quale ha permesso a tutti i 44 club appartenenti alle diverse leghe di calcio gallese di ricevere i finanziamenti necessari per sopravvivere durante la crisi finanziaria che ha caratterizzato il periodo della pandemia da Coronavirus.

Così come nel caso delle altre nazionali del Regno Unito, infine, la britannica Boots (catena di farmacie e di rivenditori al dettaglio di prodotti per la salute e la bellezza) si è impegnata con la FAW per il più grande accordo di sponsorizzazione della storia del calcio femminile gallese, che sarà valido per tutta la durata degli europei femminili 2021 in Inghilterra.