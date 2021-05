Deloitte nuovo sponsor dei Giochi di LA2028

(di Alessandro Giannini) – Deloitte ha siglato un contratto di 7 anni per sponsorizzare i Giochi Olimpici e Paralimpici in programma a Los Angeles nel 2028; avrà anche il compito di fornire servizi di consulenza manageriale e aziendale per l’organizzazione dell’evento.

Inoltre, con questo accordo, la società ha esteso il suo sostegno al Team USA per lo stesso periodo di tempo, prolungando una partnership iniziata nel 2009. L’azienda di servizi di consulenza e revisione si unisce a Delta Air Lines e Comcast come sponsor ufficiale dell’evento mondiale.

La collaborazione vedrà Deloitte sviluppare soluzioni strategiche in grado di fornire un’esperienza innovativa e tecnologicamente avanzata per atleti, tifosi e partners durante lo svolgimento dei Giochi.

Infatti la società inglese garantirà a “LA2028″, e in particolare al Team USA, nuovi servizi che aiuteranno le Olimpiadi e le Paralimpiadi a prendere vita dietro le quinte.

In merito, Kathy Carter, chief revenue officer di LA28, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni, : “Sfruttando le capacità di Deloitte in numerosi settori industriali, ci stiamo concentrando sul fan journey come mai fatto prima, unendo le varie esperienze in modi che trasformeranno completamente i Giochi. Deloitte è stato uno sponsor incredibile per il Team USA e per il movimento Olimpico e Paralimpico negli Stati Uniti e non potremmo essere più orgogliosi di estendere il loro coinvolgimento a LA28”.

I termini finanziari dell’accordo non sono stati resi pubblici, mentre Delta Airlines pagherà una cifra pari a 400 milioni di dollari per assicurarsi un posto nella lista degli sponsor dei Giochi.