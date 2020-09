Rugby: Macron firma per 7 anni con la WRU

Welsh Rugby Union ha annunciato oggi la partnership di 7 anni con Macron, leader internazionale nel settore del teamwear.

Macron sarà il fornitore tecnico dei kit gara, allenamento e dell’abbigliamento per il tempo libero sia per le prime squadre maschili e femminili che per tutte le altre formazioni giovanili a partire dal mese di ottobre. Macron farà inoltre un enorme investimento a favore della comunità di rugby gallese fornendo kit del valore di 6 milioni di sterline per tutta la durata dell’accordo.

Il nuovo kit gara prodotto da Macron per la Nazionale del Galles sarà indossato per la prima volta contro la Francia nel match amichevole in programma a Parigi il 24 ottobre e in seguito nel recupero del Guinness Sei Nazioni del 31 ottobre contro la Scozia, così come nella Autumn Nations Cup Internationals in programma a novembre e dicembre.

Le nuova maglie ‘Home’ e ‘Alternate’ del Galles, che continueranno ad avere come sponsor di maglia Isuzu, saranno presentate all’inizio di ottobre, alla vigilia di un fitto programma autunnale della squadra allenata da Wayne Pivac.

“Siamo orgogliosi di annunciare questo prestigioso accordo. – ha dichiarato Gianluca Pavanello, Ceo di Macron – La Welsh Rugby Union rappresenta la storia del rugby mondiale, una federazione che vanta un palmares incredibile e che ricopre un ruolo fondamentale nella cultura e nella società gallese. L’essere i partner tecnici di grandi club come Scarlets e Cardiff Blues ci ha fatto conoscere l’amore e la passione dei tantissimi tifosi, un amore che si esalta ancor di più quando in campo scendono i Red Dragons. Macron vuole mettere a disposizione della Welsh Rugby Union tutta la propria competenza tecnica e capacità creativa per sviluppare i kit gara, la linea di abbigliamento e un merchandising unico, esclusivo e dal forte impatto emozionale sia per i giocatori che per i tifosi”.

La WRU e l’azienda sportiva italiana si avviano a costruire un rapporto che porterà benefici significativi alla comunità’ gallese di rugby e che vedrà Macron, nell’ambito di questa partnership, fornire kit del valore di 6 milioni di sterline ai 300 club affiliati. La prima tranche dei kit sarà disponibile già per l’avvio della stagione 2021-2022 con entrambe le parti già al lavoro sul meccanismo di distribuzione.

Questo comporta anche l’erogazione di significativi importi di credito ai club membri per l’acquisto dei prodotti Macron. Ulteriori dettagli verranno forniti più avanti, ma in pratica, un credito di 1 milione di sterline sarà disponibile ogni stagione e per i sei anni successivi, a partire dal 2021, all’intera comunità del rugby in Galles.

“Abbiamo concordato una partnership unica e progressiva con Macron non solo per fornire I kit gara e l’abbigliamento per il tempo libero alla nostra Nazionale, ma anche per offrire un prezioso contributo ai nostri club della comunità regionale nella loro seconda stagione con noi e per il futuro. – ha dichiarato Steve Phillips, CEO di WRU – Macron comprende l’importanza dei campionati comunitari in Galles e, insieme, siamo determinati ad assicurare che anche parte di attività sportive raccolga I frutti della nuova alleanza commerciale.

Macron è un produttore di kit multi-sport ampiamente rispettato e di altissima reputazione che si appresta a celebrare il suo 50° anno di attività e già lavora con moltissimi top club in tutto il mondo. Da una base che include le nazionali di rugby di Scozia e Italia, così come Scarlets e Cardiff Blues e con altri tre club nel Guinness Pro 14, tre squadre nel TOP 14 e nella English Premiership, è un’azienda con una grande storia e con l’obiettivo di espandersi sempre più a livello mondiale e noi non vediamo l’ora di continuare la nostra crescita con loro al fianco nei prossimi sette anni”

“Under Armour e la Welsh Rugby Union sono cresciuti insieme significativamente negli ultimi 12 anni e vorremmo ringraziare UA e i loro dipendenti in tutto il mondo per il supporto ricevuto nel corso di una collaborazione davvero fantastica. – ha aggiunto Phillips – Ora però siamo pronti a iniziare una nuova entusiasmante collaborazione con Macron che porta con sé benefici enormi sia per lo sport internazionale, sia per lo sport di comunità.”

Macron, da tempo, ha conquistato una posizione di leadership nel mondo del rugby internazionale. A livello di Federazioni e squadre nazionali Macron è sponsor di Italia, Scozia, Portogallo, Canada e Germania, mentre a livello di club la lunga lista comprende, in Inghilterra oltre ai Newcastle Falcons, i Northampton Saints, le scozzesi Glasgow Warriors e Edinburgh Rugby, le gallesi Scarlets e Cardiff Blues, oltre a Section Paloise, LOU Rugby, Biarritz Olympique Pays Basque e Asm Clermont Auvergne in Francia. In Italia l’azienda emiliana sponsorizza un top club come le Zebre Rugby Club. Macron è inoltre sponsor tecnico del Guinness Pro14 per quanto riguarda il settore arbitrale.