Trivellato sarà presente sulle maglie della pr1a squadra, delle Women e del settore giovanile

“Chiudiamo una partnership che coinvolge praticamente tutto il mondo Verona – sottolinea Marco Pistoni, Chief Revenue Officer dell’Hellas Verona -. Un gruppo storico e importante come Trivellato Industriali ha deciso di ampliare in maniera significativa il rapporto con il nostro Club, decidendo di investire anche sulle ragazze e sui nostri giovani, questo a dimostrazione dell’evoluzione positiva che sta avendo negli anni il brand Hellas Verona. Siamo davvero contenti per la conclusione positiva di questa trattativa, adesso possiamo iniziare il nostro viaggio con Trivellato Industriali”

“Una Partnership, quella tra Trivellato Industriali e Hellas Verona, iniziata tanto tempo fa e arricchita, di anno in anno, da orgoglio e passione – spiega Claudio Ferraboschi, Amministratore Delegato della società -. In Trivellato crediamo molto nello Sport e nei suoi valori ed è per questo che, da anni, supportiamo innumerevoli progetti che coinvolgono, oltre alle Prime Squadre maschili e femminili, i settori giovanili. La Partnership con Hellas Verona, devo dire, ci ha dato tantissime soddisfazioni e molti sono i traguardi raggiunti insieme. Non mi resta quindi che augurare, a tutti, un “in bocca al lupo” per un’altra stagione di successo“.