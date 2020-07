RIFORMA SPORT, VALENTE (M5S): CON SPADAFORA INCONTRO COSTRUTTIVO, ASPETTIAMO VENGANO RECEPITE LE MODIFICHE RICHIESTE

Un fotogramma di un intervento in aula ripreso da Rai Parlamento del deputato M5S, Simone Valente (membro VII commissione Sport e Cultura)

“L’incontro avuto oggi con il ministro delle Politiche Giovani e dello Sport Vincenzo Spadafora sulla riforma dello Sport e’ stato costruttivo. Come gruppo parlamentare del MoVimento 5 Stelle abbiamo chiesto alcune modifiche sostanziali al testo che rispettino i principi della delega. Lo sottolineo perché rimane ferma la nostra volontà di continuare a fornire contributi e migliorie anche nei prossimi giorni”. Lo afferma in una nota Simone Valente, deputato del MoVimento 5 Stelle (nella foto in primo piano), a margine dell’incontro con il ministro Spadafora.

“Rimane ferma la piena volontà di approvare il decreto legislativo entro i termini previsti dalla legge e aggiungo, con soddisfazione, come il ministro si sia preso l’impegno di recepire le richieste su alcune modifiche. Questa ci sembra la strada giusta per arrivare ad un testo equilibrato che non snaturi l’idea originaria di riforma dello Sport”, conclude la nota del parlamentare pentastellato.