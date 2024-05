Il progetto Capo Plaza-Mkers sbanca su Fortnite

Sono passati pochi giorni dal lancio dell’”Isola Creativa” dedicata al nuovo album (Ferite) di Capo Plaza e realizzata da Mkers (media factory capitolina leader nel mercato eSports) in collaborazione con Warner Music.

Il popolare 26enne rapper di Salerno è stato il primo musicista italiano a sbarcare su Fortnite con un progetto specifico.

Ecco i primi numeri:

– Oltre 50.000 matches unici creati;

– Il giorno del lancio raggiunto un picco di oltre 2.600 giocatori simultanei;

– Posizionati nelle prime 50 mappe worldwide;

– ⁠Retention della mappa al 100% – ciò significa che tutti coloro che hanno aderito all’esperienza l’hanno completata);

– ⁠Il tempo di gioco medio è di 13 minuti, ovvero l’intera lunghezza della mappa.

“Per quanto riguarda la ricerca del contenuto, siamo stati per diversi giorni al 2° posto nelle mappe più votate, siamo stati anche in “Hidden Gems” per tutta la settimana, oltre a posizionarci al top come esperienza musicale” lo ha dichiarato su Linkedin Paolo Cisaria co-founder di Mkers.