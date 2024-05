Il saluto del Presidente della Lega Ciclismo (LCP) Roberto Pella alla partenza del Giro d’Italia 2024

Parte il Giro d’Italia numero 107 e oggi a Venaria Reale (TO) è presente anche il Presidente della Lega Ciclismo Professionistico (LCP), Roberto Pella, alla sua prima uscita ufficiale dopo le elezioni che lo hanno visto vincitore lo scorso 29 aprile a Milano.

“Innanzitutto voglio esprimere un grande in bocca al lupo a tutti i corridori e alle squadre affinché possano conquistare i loro traguardi sportivi,” le parole del Presidente Pella (nella foto in primo piano un’immagine d’archivio) . “In secondo luogo, devo fare i complimenti, insieme a tutto il direttivo della Lega, a RCS che ha saputo dar vita a un ottimo evento dal punto di vista organizzativo. Il Presidente Urbano Cairo, l’amministratore delegato Paolo Bellino e il collega di Lega, nonché direttore del Giro, Mauro Vegni, hanno finalizzato un grande lavoro progettando una corsa in grado di sovrapporre l’aspetto sportivo a quello culturale e territoriale”.

Pella sarà presente, oltre alle tappe piemontesi, anche ad alcune delle frazioni più impegnative della terza settimana di corsa. “Sono da sempre un grande appassionato di ciclismo. Inoltre, sarà l’occasione per incontrare gli attori di questo mondo e presentare i punti del mio programma elettorale, spiegando a quali risultati vogliamo arrivare con il coinvolgimento di tutti”.

Il numero uno della Lega Ciclismo ha sottolineato alcuni aspetti che rendono il Giro assolutamente unico e distintivo. “Si tratta di un momento importante per il Paese, attraverso il quale valorizzare le nostre bellezze. È un’opportunità straordinaria anche per i Comuni toccati da un evento mediatico sempre più globale. Un appuntamento distribuito in tutti e 5 i continenti, 190 Paesi per un totale di 115 ore di diretta con 15 networks differenti. Solo in Italia, invece, contiamo su 678 ore di tv complessive. La valorizzazione viene poi impreziosita da 270 testate giornalistiche accreditate e dalle radio. Tre settimane stupende che generano un impatto economico di 2 miliardi per i territori attraversati dalla corsa rosa”.

Un altro aspetto che il Presidente Pella ha voluto sottolineare è quello legato all’importanza dello sport. “Credo nella diffusione degli stili di vita sani e la bici rappresenta l’incarnazione perfetta di questi valori. Muoversi in bici vuol dire combattere problematiche legate al sovrappeso, con un beneficio per i costi sanitari”.

Il direttivo della LCP è composto dall’avvocato Stefano Feltrin, l’avvocato e membro della Commissione Disciplinare e del Collegio Arbitrale UCI, Maria Laura Guardamagna, il Direttore del Giro d’Italia, Mauro Vegni, e Marcel Vulpis, giornalista e direttore di Sporteconomy. Accanto al Presidente Pella lo affiancheranno nel lavoro dei prossimi 4 anni il VP Vicario Roberto Ciambetti e il VP Beppe Saronni (nominato dalla FCI).