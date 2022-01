Richard Arnold è il nuovo amministratore delegato del Manchester United

(di Giuseppe Berardi) – Il Manchester United (MUFC) ha annunciato che, a partire dal 1° febbraio 2022, il club di Premiership avrà un nuovo amministratore delegato.

Si tratta dell’ex managing director dei Red Devils Richard Arnold. Il club inglese ha annunciato anche che il manager Ed Woodward si dimetterà dal suo ruolo di vicepresidente esecutivo, anch’esso a partire dal 1° febbraio 2022.

“Sono onorato di avere la possibilità di servire questo grande club e i suoi tifosi. – Ha dichiarato il futuro CEO Richard Arnold. – Sono determinato a restituire quell’onore in ogni modo possibile”.

Joel Glazer, Executive Co-Chairman, del Manchester United ha voluto rendere omaggio al dimissionario Woodward: “Vorrei ringraziare Ed per il suo instancabile lavoro a favore del Manchester United durante i suoi nove anni come vicepresidente esecutivo e 16 anni con il club”.

Parlando del nuovo amministratore delegato Glazer ha detto: “Non vediamo l’ora che Richard e il suo team dirigenziale aprano una nuova fase nell’evoluzione del club, con piani ambiziosi di investimento nell’Old Trafford, il rafforzamento del nostro impegno con i tifosi”.

Richard Arnold è entrato a far parte del board del Manchester United nel 2007 ricoprendo la carica di direttore commerciale. Nel 2013 diventa managing director quando Ed Woodward subentra a David Gill nel ruolo di amministratore delegato.

Negli anni Arnold è stato artefice dello sviluppo commerciale dei Red Devils nel mondo. A lui si deve la firma del contratto di sponsorizzazione con General Motors, che ha portato il marchio Chevrolet sule maglie dello United per una cifra record nel 2014.

L’anno successivo riuscì nell’impresa di siglare un nuovo accordo monstre per quanto riguarda la sponsorizzazione tecnica con adidas.

Lo United attualmente occupa la 7a posizione in Premier League a quattro dal 4° posto che vale l’accesso in UEFA Champions League. L’arrivo di Cristiano Ronaldo e il successivo cambio di allenatore, sulla panchina dei Red Devils c’è ora Ralf Rangnick, non è bastato a dare al club quella spinta in più per avvicinarsi alla vetta della Premier League.