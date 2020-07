RETITALIA E FIAMME ORO RUGBY RINNOVANO LA PARTNERSHIP PER LA STAGIONE 2020/21

Anche per la stagione 2020/21, Retitalia sarà il main sponsor delle Fiamme Oro Rugby.

È stato, infatti, rinnovato l’accordo che, dal dicembre scorso, legava la società milanese al “XV” della Polizia di Stato, che fin dall’inizio del prossimo campionato “Peroni TOP12” potrà apporre il logo di Retitalia sulle nuove maglie da gioco.

Fondata nel 2005 grazie all’iniziativa dei più importanti operatori privati del settore petrolifero, Retitalia è oggi una delle realtà più attive nel mercato italiano della distribuzione di carburanti.

«Con grande piacere abbiamo confermato la partnership con le Fiamme Oro Rugby per la stagione 2020-21 (giocherà nella serie TOP12, nda) – afferma Dario Falchi, AD di Retitalia SpA– Abbiamo iniziato a conoscere più da vicino il Rugby, sport di cui condividiamo i valori di collaborazione, rispetto e impegno e siamo davvero orgogliosi di apporre il nostro logo sulla maglia degli atleti anche quest’anno. Un’avventura che continua e che saprà generare in tutti noi grande entusiasmo e spirito di appartenenza».

«Sono particolarmente contento del rinnovo di questa collaborazione con Retitalia – ha dichiarato il presidente delle Fiamme*, Armando Forgione – che avviene in un momento storico in cui investire, in genere e non solo nel nostro sport, è un vero e proprio atto di coraggio e di fiducia in quei valori che, come Fiamme Oro Rugby, portiamo avanti da sempre fuori e dentro il campo».